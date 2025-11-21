Engellilere trafik sigortasında yüzde 20 ek indirim

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmayı ve finansal yüklerini azaltmayı amaçlayan önemli bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Zorunlu Trafik Sigortası primlerinde mevcut indirimlere ek olarak yüzde 20’ye kadar ilave indirim sağlayacak uygulama, 1 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Yeni uygulamadan yararlanmak için sigorta poliçesinin, Engelli Kimlik Kartı sahibi ve Ulusal Engelli Veri Sistemine (UEVS) kayıtlı kişiler adına düzenlenmesi gerekiyor. Sigorta şirketleri poliçe hazırlarken sistem üzerinden sorgulama yaparak indirim hakkını doğrulayacak.

Alkış, Türkiye’de en az bir engeli bulunan vatandaş sayısının 9 milyonu aştığını belirterek şunları kaydetti: "Engelli bireyler için araç sahibi olmak, sosyal hayata katılım ve mobilite açısından çoğu zaman zorunluluk. Her yıl 100 binin üzerinde sıfır ÖTV muafiyetli araç satışı yapılan bu büyük kitle için SEDDK’nın yüzde 20’lik tavan indirim kararı, hem engelli bireylere hem de ailelerine doğrudan ekonomik katkı sağlayacaktır." Düzenlemenin ’Yüzde 20’ye kadar’ şeklinde esneklik tanıdığına dikkat çeken Alkış, sigorta şirketlerine tavan indirim oranını uygulama çağrısı yaparak, "SEDDK, sektörün sosyal fayda üretme sorumluluğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Biz Özhedef Sigorta olarak bu indirimi müşte-rilerimize azami oranda yansıtmayı vicdani