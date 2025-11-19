Yeni Şafak
Sıfır araç almak isteyenlere büyük tuzak: Yeni yöntem ortaya çıktı

Sıfır araç almak isteyenlere büyük tuzak: Yeni yöntem ortaya çıktı

23:06 19/11/2025, Çarşamba
G: 19/11/2025, Çarşamba
Sıfır araç almak isteyenlere büyük tuzak: Yeni yöntem ortaya çıktı
Sıfır araç almak isteyenlere büyük tuzak: Yeni yöntem ortaya çıktı

Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar, son dönemde yeni bir dolandırıcılık yönteminin hedefi oluyor. Tüketici dernekleri, kendilerini bayi çalışanı ya da “bayiyle iş birliği yapan aracı firma” gibi tanıtan kişilerin, daha ucuz araç satma vaadiyle kapora topladığı konusunda uyarıyor.

Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar yeni bir dolandırıcılık dalgasının hedefi oldu. Kendilerini bayi çalışanı ya da “ortak çalışıyoruz” diyerek tanıtan dolandırıcılar, araçları filo satışı veya rent a car üzerinden daha ucuza vereceklerini iddia ederek kapora topluyor. Tüketici dernekleri artan şikâyetler üzerine peş peşe uyarıda bulundu.


“Rent a car satışı” bahanesiyle tuzak kuruluyor

Dolandırıcıların, araç satışını “rent a car”, “filo satışı” gibi göstererek otomobilleri liste fiyatının altında vereceklerini söylediği; satış işlemi öncesinde ise mutlaka kapora talep ettikleri belirtiliyor. Bu yöntemin, son dönemde Bakanlığın uyguladığı fiyat ve satış kısıtlamalarını aşmak için kullanıldığı ifade ediliyor.


TÜKONFED: “Araştırmadan kapora göndermeyin”

TÜKONFED Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, araç kiralama şirketlerinin bazı kısıtlamaların dışında tutulduğunu, bu boşluğun kötü niyetli kişilerce istismar edildiğini vurgulayarak kritik uyarıyı yaptı:

“Hiç kimse soruşturma yapmadan bir hesaba para göndermemeli. Aksi hâlde mağduriyet kaçınılmaz olur.” Ağaoğlu, bu gibi durumlarda tüketicilerin tek yolunun savcılığa başvuru olduğunu söyledi.


“Her şey yazılı olmalı” – Sözleşme şart

Kapora verilmesi gerekiyorsa mutlaka yazılı sözleşme hazırlanması gerektiğini belirten Ağaoğlu, sözleşmede:

Teslim koşulları

Hizmet içeriği

Araç bilgileri gibi detayların açık şekilde yer almasının zorunlu olduğunu vurguladı.


TÜBFED: “Sıfır araç sadece yetkili bayiden alınmalı”

TÜBFED Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, sıfır araç alımında tek güvenilir adresin yetkili bayiler olduğunu söyledi: “Kapora verilmesini kesinlikle önermiyoruz. Zaten noterlerde güvenli ödeme sistemi var. Para, araç devri sırasında bankadan güvenli şekilde aktarılıyor.”


“Bayi içinden bilgi sızıyor olabilir”

Dolandırıcıların “bayiyle ortak çalışıyoruz” iddiasına değinen Deniz, bu durumun bayi içinden bilgi aktarımı olabileceğini; kanıtlanması hâlinde ilgili bayinin çalışma belgesinin iptal edilebileceğini ifade etti.

