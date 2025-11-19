Sıfır araç almak isteyenlere büyük tuzak: Yeni yöntem ortaya çıktı

Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar yeni bir dolandırıcılık dalgasının hedefi oldu. Kendilerini bayi çalışanı ya da “ortak çalışıyoruz” diyerek tanıtan dolandırıcılar, araçları filo satışı veya rent a car üzerinden daha ucuza vereceklerini iddia ederek kapora topluyor. Tüketici dernekleri artan şikâyetler üzerine peş peşe uyarıda bulundu.





“Rent a car satışı” bahanesiyle tuzak kuruluyor

Dolandırıcıların, araç satışını “rent a car”, “filo satışı” gibi göstererek otomobilleri liste fiyatının altında vereceklerini söylediği; satış işlemi öncesinde ise mutlaka kapora talep ettikleri belirtiliyor. Bu yöntemin, son dönemde Bakanlığın uyguladığı fiyat ve satış kısıtlamalarını aşmak için kullanıldığı ifade ediliyor.





TÜKONFED: “Araştırmadan kapora göndermeyin”

TÜKONFED Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, araç kiralama şirketlerinin bazı kısıtlamaların dışında tutulduğunu, bu boşluğun kötü niyetli kişilerce istismar edildiğini vurgulayarak kritik uyarıyı yaptı:

“Hiç kimse soruşturma yapmadan bir hesaba para göndermemeli. Aksi hâlde mağduriyet kaçınılmaz olur.” Ağaoğlu, bu gibi durumlarda tüketicilerin tek yolunun savcılığa başvuru olduğunu söyledi.





“Her şey yazılı olmalı” – Sözleşme şart

Kapora verilmesi gerekiyorsa mutlaka yazılı sözleşme hazırlanması gerektiğini belirten Ağaoğlu, sözleşmede:

Teslim koşulları

Hizmet içeriği

Araç bilgileri gibi detayların açık şekilde yer almasının zorunlu olduğunu vurguladı.





TÜBFED: “Sıfır araç sadece yetkili bayiden alınmalı”

TÜBFED Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, sıfır araç alımında tek güvenilir adresin yetkili bayiler olduğunu söyledi: “Kapora verilmesini kesinlikle önermiyoruz. Zaten noterlerde güvenli ödeme sistemi var. Para, araç devri sırasında bankadan güvenli şekilde aktarılıyor.”





“Bayi içinden bilgi sızıyor olabilir”