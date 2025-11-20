Yeni Şafak
İhracatta indirimli lojistik imzası

İhracatta indirimli lojistik imzası

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:00 20/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile DHL Express arasında İhracatçılara 4 kıta ve 28 ülkeye indirimli lojistik hizmeti anlaşması izmalandı. Anlaşma, ihracatçılara lojistik maliyetinde yüzde 61’e varan indirim sağlıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile DHL Express Türkiye, Türk ihracatçıların 4 kıtada 28 ülkeye ürünlerini indirimli tarifelerle göndermesini sağlayacak stratejik bir protokole imza attı. Söz konusu iş birliği, Türkiye’den Avrupa, Amerika, Asya Pasifik, Afrika ve Orta Doğu’daki seçili 28 ülkeye gönderilecek ihracat ürünlerinin indirimli fiyatlarla taşınmasını kapsıyor. Yeni oluşturulan danışma hattı üzerinden firmalara hedef pazarlar, lojistik ve gümrük süreçlerinde bilgi desteği sağlanacak.


SEVKİYAT YÜKÜ 11 YILDA %54 ARTTI

İmza töreninde konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ihracat ve lojistiğin birbirini tamamlayan iki unsur olduğunu vurguladı. Türkiye’nin ihracat tonajının 2014’te 99 milyon tondan 2024’te 153 milyon tona çıktığını belirten Gültepe, bu artışın lojistik kapasitenin güçlendirilmesini zorunlu kıldığını söyledi. Gültepe, "İhracatçılarımız ürünlerini ABD, Kanada, Meksika, Hollanda, Belçika, Çin ve Hindistan’ın da aralarında olduğu 28 ülkeye üç ay boyunca yüzde 61’e varan indirimlerle gönderebilecek" dedi.


BÜYÜME POTANSİYELİNİ DESTEKLİYORUZ

DHL Express Türkiye CEO’su Volkan Demiroğlu, TİM ile yapılan iş birliğinin Türk ihracatçısının küresel rekabet gücünü artıracağını ifade etti. Demiroğlu, "220 ülke ve bölgede faaliyet gösteren bir şirket olarak güçlü altyapımız ve dijital lojistik çözümlerimizle ihracatçılarımıza hem maliyet avantajı hem de operasyonel verimlilik sağlıyoruz. Bu iş birliği iş dünyamızın daha büyük pazarlara açılmasına katkı sunacak" dedi.


