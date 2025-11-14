Yeni Şafak
Savunma devi ASELSAN’dan 153,8 milyon dolarlık ihracat hamlesi

14:3914/11/2025, Cuma
ASELSAN'dan 153,8 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik uzaktan komutalı silah sistemleri, haberleşme, radar, elektro-optik ve elektronik harp sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 153,8 milyon dolarlık satış sözleşmeleri imzaladı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada
, "ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak uzaktan komutalı silah sistemleri, haberleşme, radar, elektro-optik ve elektronik harp sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 153,8 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır."
ifadelerine yer verildi.




