Savunma devi ASELSAN’dan 153,8 milyon dolarlık ihracat hamlesi

ASELSAN'dan 153,8 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik uzaktan komutalı silah sistemleri, haberleşme, radar, elektro-optik ve elektronik harp sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 153,8 milyon dolarlık satış sözleşmeleri imzaladı.
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.
Açıklamada
, "ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak uzaktan komutalı silah sistemleri, haberleşme, radar, elektro-optik ve elektronik harp sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 153,8 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır."
ifadelerine yer verildi.
