Savunma devi ASELSAN’dan 153,8 milyon dolarlık ihracat hamlesi

, "ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak uzaktan komutalı silah sistemleri, haberleşme, radar, elektro-optik ve elektronik harp sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 153,8 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır."