Fransa Savunma Bakanlığı: Türkiye savunma ürünleri çarpıcı ilerleme gösteriyor

Fransa Savunma Bakanlığı: Türkiye savunma ürünleri çarpıcı ilerleme gösteriyor

14:30 3/11/2025, Pazartesi
Fransa'ya göre Türkiye savunma ürünleri ihracatında çarpıcı ilerleme gösteriyor.
Fransa'ya göre Türkiye savunma ürünleri ihracatında çarpıcı ilerleme gösteriyor.

Fransa Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin savunma ürünleri ihracatında son yıllarda çarpıcı bir ilerleme katettiğini bildirdi.

Fransa Savunma Bakanlığı tarafından Parlamentoya sunulan Fransa'nın 2025 yılı silah ihracat raporunda, silah pazarında rekabet ortamının son dönemlerde önemli ölçüde değiştiği dile getirildi.


Raporda, ABD, Rusya, Almanya gibi sektörün önde gelen silah ihracatçılarının yanı sıra savunma ürünlerini giderek geliştiren Çin, Güney Kore ve Türkiye gibi "yeni aktörlerin de silah pazarında giderek daha fazla söz sahibi olduğunun" altı çizildi.


Türkiye'nin "son on yılda en büyük on küresel ihracatçı arasında en etkileyici ilerlemelerden birini katettiği" vurgulanan raporda, Ankara’nın "silah endüstrisinin gelişimine büyük yatırımlar yapmayı sürdürdüğü" kaydedildi.


Raporda, "(Türkiye silah endüstrisi) özellikle çok sayıda insansız hava aracı (İHA) sözleşmesiyle ihracatta 2023'e kıyasla yüzde 80'lik bir artış göstererek 2024'te yeni bir rekora imza attı" ifadeleri kullanıldı.

