Türk savunma sanayisi ürünleri Afrika'da: BAMEX'25 Fuarı kapılarını açtı

Mali'nin başkenti Bamako'da 14 Kasım'a kadar sürecek fuarda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Baykar, ASELSAN, Roketsan, MKE, STM, Kalekalıp, 3E, Sarsılmaz, Atlas, ESSAV, SkyDagger, ZSR, Akıncılar, Hedef Defence ve Akdaş Silah gibi sektörün önde gelen kuruluşları ürün ve kabiliyetlerini tanıtıyor.

Mali Başbakanı Abdoulaye Maiga, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Afrika'nın, istikrarını zayıflatan ve gelişmesini engelleyen eşi benzeri görülmemiş güvenlik ve jeopolitik zorlukların merkezinde yer aldığını söyledi.

Dünyada terörün sınır tanımadığına işaret eden Maiga, terörün artık sadece silah veya patlayıcılarla yetinmediğini, yapay zeka, gizli sosyal ağlar, dijital platformların saldırıların planlanması ve yürütülmesinde kullandığı derin bir operasyonel değişim yaşandığını belirtti.

Bu bağlamda güvenliğin artık bir seçenek değil, bir zorunluluk olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Maiga, Afrika'da terörizme karşı başarının özerk bir güvenlik mimarisi ve ortaklaşmadan geçtiğini ifade etti. Maiga, terörizm karşısında geri çekilmeyeceklerini, direneceklerini ve kökünden kazıyacaklarını kaydetti.

Fuarın daha güvenli, egemen ve dirençli bir Afrika inşa etmek için uluslararası çapta bir buluşma olduğunu dile getiren Maiga, fuarın onur konuğu Türkiye'nin dünya çapında askeri ekipman ihracatçıları arasında ilk sıralarda yer aldığını belirtti.

Abdoulaye Maiga, fuarda yer alan Türk şirketlerinin, en gelişmiş ve güvenilir savunma teknolojilerindeki yetenekleriyle tanındığını aktardı.

Türkiye'nin Mali Büyükelçisi Efe Ceylan da organizasyonun, Mali halkının uluslararası sahnede var olma kapasitesini ve kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Türk şirketlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın organizasyondaki varlığının Türk hükümetinin Mali ile savunma alanında mevcut işbirliğini daha da güçlendirme iradesini ortaya koyduğunu vurgulayan Ceylan, fuara sağlanan katılımın da bir kez daha Türkiye’nin Mali için güvenilir bir ortak olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, Mali'nin terörle mücadelesinde yanında olmaya devam edeceğini belirten Ceylan, "Mali ile savunma ve güvenlik alanında işbirliğini derinleştirmekten gurur duyuyoruz; tıpkı Nijer, Burkina Faso ve diğer birçok Afrika ülkesiyle yaptığımız gibi" dedi.