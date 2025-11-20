Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Hedef 15 dolar

Hedef 15 dolar

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:0020/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kürşad Tüzmen
Kürşad Tüzmen

Tüm Turquality ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Derneği (TDKF), önceki gün İstanbul'da 'Marka Ekonomisi ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Zirvesi'ni gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Kürşad Tüzmen, Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Türkiye’nin ihracat kilogram değerinin 1,5 dolardan 15–16 dolara çıkarılması, serbest bölgelerin katkısı ve Turquality’nin giderleri azaltarak ihracatı güçlendirmesi gibi konular ele alındı. Tüzmen ayrıca, orta ve üst teknoloji ürünlerin payının artırılmasının, Türkiye’nin çok kutuplu küresel ticarette konumunu güçlendireceğini vurguladı ve kamu ile özel sektörün ortaklığının önemi vurgulandı.


MARKA GÜCÜ ARTIYOR

TDKF İcra Kurulu Başkanı Salim Çam ise toplantıda döviz kazandırıcı faaliyetlerin artırılması, kooperatif modelleri ve kurumsal kapasite geliştirme süreçlerini anlattı. Çam, Turquality’de 379 mal ihracatçısı ve 150 hizmet ihracatçısının yer aldığını, başvuruların her yıl arttığını ve programın ihracatın katma değerini yükseltmeye yönelik stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Firmaların kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve uluslararası rekabette avantaj sağlanması gibi konuların ele alındığı toplantı, önerilerin sunulmasının ardından basına kapalı devam etti.


#Ekonomi
#ihracat
#hedef
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Süper Lig ne zaman başlıyor? Milli ara bitti mi? İşte Lig'de 13. hafta maç programı