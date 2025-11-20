Hedef 15 dolar

Tüm Turquality ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Derneği (TDKF), önceki gün İstanbul'da 'Marka Ekonomisi ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Zirvesi'ni gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Kürşad Tüzmen, Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Türkiye’nin ihracat kilogram değerinin 1,5 dolardan 15–16 dolara çıkarılması, serbest bölgelerin katkısı ve Turquality’nin giderleri azaltarak ihracatı güçlendirmesi gibi konular ele alındı. Tüzmen ayrıca, orta ve üst teknoloji ürünlerin payının artırılmasının, Türkiye’nin çok kutuplu küresel ticarette konumunu güçlendireceğini vurguladı ve kamu ile özel sektörün ortaklığının önemi vurgulandı.
MARKA GÜCÜ ARTIYOR
TDKF İcra Kurulu Başkanı Salim Çam ise toplantıda döviz kazandırıcı faaliyetlerin artırılması, kooperatif modelleri ve kurumsal kapasite geliştirme süreçlerini anlattı. Çam, Turquality’de 379 mal ihracatçısı ve 150 hizmet ihracatçısının yer aldığını, başvuruların her yıl arttığını ve programın ihracatın katma değerini yükseltmeye yönelik stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Firmaların kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve uluslararası rekabette avantaj sağlanması gibi konuların ele alındığı toplantı, önerilerin sunulmasının ardından basına kapalı devam etti.