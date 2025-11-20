Hedef 15 dolar

Tüm Turquality ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Derneği (TDKF), önceki gün İstanbul'da 'Marka Ekonomisi ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Zirvesi'ni gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Kürşad Tüzmen, Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Türkiye’nin ihracat kilogram değerinin 1,5 dolardan 15–16 dolara çıkarılması, serbest bölgelerin katkısı ve Turquality’nin giderleri azaltarak ihracatı güçlendirmesi gibi konular ele alındı. Tüzmen ayrıca, orta ve üst teknoloji ürünlerin payının artırılmasının, Türkiye’nin çok kutuplu küresel ticarette konumunu güçlendireceğini vurguladı ve kamu ile özel sektörün ortaklığının önemi vurgulandı.