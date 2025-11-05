Ekimde ihracat rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat, ekimde hem aylık hem de yıllıklandırılmış bazda mal ihracatında rekor kırıldığına işaret ederek, "İhracatımız yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar oldu. En yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleşirken son 12 aylık toplamda da 270,2 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece 270 milyar dolar eşiği aşıldı" dedi. Yılının ilk 10 ayının 8’inde mal ihracatında artış kaydedildiğini belirten Bolat, "İlk 10 aylık dönemde yüzde 3,9 artış ile mal ihracatımızda net 8,4 milyar dolarlık bir artış yaşandı" ifadelerini kullandı.

391,4 MİLYAR DOLARLA HEDEFİ AŞTIK

Bolat, hizmetler ihracatının ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 4 milyar dolar artışla 103 milyar dolara ulaşacağını tahmin ettiklerini dile getirdi. Bolat, ekim ayında yıllıklandırılmış olarak hizmetler ihracatının yüzde 5,4 artışla 121,2 milyar dolara yükselmesini beklediklerini kaydetti. Yılbaşında ortaya koyulan mal ve hizmet ihracatı hedefi olan 390 milyar dolara eylül ayında ulaşıldığını anımsatan Bolat, "Ekim ayında ise yıllıklandırılmış olarak toplamda 391,4 milyar dolara ulaşarak bu hedefin de üzerine çıktık. Daha iki ayımız var. 150 bine yaklaşan mal ve hizmet ihracatçılar ailesiyle birlikte dünyadaki zor şartlara rağmen, acımasız ve zor rekabet şartlarına rağmen bu rakamlarımızı daha da yükseklere taşımak için var gücümüzle çalışacağız" açıklamasını yaptı. Bolat, en yüksek ekim ayı ihracatı rekorunun kırıldığını, net 527 milyon dolar artış sağlandığının altını çizdi.

MAL İTHALATI 31,4 MİLYAR DOLAR

Ekim ayında mal ithalatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak 31,4 milyar dolar olduğunu ifade eden Bolat, "Mal ithalatında ekim ayında net artış 2 milyar dolar oldu. Ocak-ekim döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,1 seviyesinde gerçekleşti. Yıllıklandırılmış bazda Türkiye'nin ithalat rakamı 361 milyar dolar. 2023'te hizmet ihracatında 105,5 milyar dolara ulaşmıştık. 2024'te 110 milyar dolar hedeflerken 117 milyar dolar ihracat yaptık. Geçen yıl hizmetler ihracatı ithalat dengesi 61,5 milyar dolar fazla verdi. Bu yıl için hedefimiz 121 milyar dolardı, ekim itibarıyla bu hedefi 200 milyon dolar aştık" dedi.

46 ülkeye dış satım %50'den fazla arttı

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de konuşmasında sektörlerin ihracatına değindi. Gültepe, "Otomotiv 3,8 milyar dolarla liderliğini sürdürüyor, kimya sektörümüz 2,6 milyar dolarla ikinciliği, elektrik ve elektronik 1,6 milyar dolarla üçüncülüğü, dördüncülükte ise 1,5 milyar dolarla hazır giyim yer alıyor" dedi. Gültepe, ekimde birim ihracat değerinin 1,59 dolar olduğunu dile getirerek, "Parite, bu ayki ihracata 706 milyon dolarlık katkı sağladı. Bu ay 24 milyar dolarlık ihracatımızın yüzde 3’ü parite artışından kaynaklandı. Yılın son çeyreğine artıda başlamamız son derece önemliydi. Bazı sektörlerimizin ekstra çabası ve paritenin katkısıyla mevcut tabloya ulaştık" diye konuştu. Gültepe, ihracatta, 46 ülkede yüzde 50’nin, 96 ülkede ise yüzde 10’un üzerinde artış olduğunu sözlerine ekledi.











