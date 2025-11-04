Yeni Şafak
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 535 bin liraya geriledi

17:164/11/2025, Salı
AA
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 778 milyon 827 bin 162,92 lira, işlem miktarı ise 1051,70 kilogram oldu.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 535 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 338 bin lira, en yüksek 5 milyon 568 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 düşüşle 5 milyon 535 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 585 bin liradan tamamlamıştı.


KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 778 milyon 827 bin 162,92 lira, işlem miktarı ise 1051,70 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 265 milyon 899 bin 824,09 lira olarak gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese, Vakıf Katılım Bankası ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı. Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 5.585.000,00 4.124,15

En Düşük 5.338.000,00 4.000,00

En Yüksek 5.568.000,00 4.128,00

Kapanış 5.535.000,00 4.000,00

Ağırlıklı Ortalama 5.515.846,11 4.048,84

Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.778.827.162,92

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.051,70

Toplam İşlem Adedi 64



