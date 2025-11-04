Mersin’de tüketici denetimleri: 978 firmada 66 bin ürün incelendi

1- 31 Ekim 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde; fiyat etiketi, kasa-raf uyumsuzluğu ve haksız fiyat artışı konularında incelemeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 978 işletmede toplam 66 bin 519 ürün kontrol edildi.