Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Mersin’de tüketici denetimleri: 978 firmada 66 bin ürün incelendi

Mersin’de tüketici denetimleri: 978 firmada 66 bin ürün incelendi

17:024/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Mersin’de 66 bin ürün incelendi
Mersin’de 66 bin ürün incelendi

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, tüketicilerin haklarının korunması amacıyla ekim ayı boyunca kent genelinde denetim faaliyetlerine devam etti.

1- 31 Ekim 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde; fiyat etiketi, kasa-raf uyumsuzluğu ve haksız fiyat artışı konularında incelemeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 978 işletmede toplam 66 bin 519 ürün kontrol edildi.

Yapılan tespitler doğrultusunda, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mevzuata aykırı işlemleri bulunan işletmelere toplam 313 bin 434 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları tüketici hakları ihlallerini ’Alo 175 Tüketici Hattı’ üzerinden bildirebileceğini hatırlattı.






#Mersin
#denetim
#Ticaret İl Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Kasım ayı askerlik sevk ve celp yerleri açıklandı mı, nereden sorgulanır?