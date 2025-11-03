Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Eylül 2025 dış ticaret rakamları açıklandı

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Eylül 2025 dış ticaret rakamları açıklandı

17:183/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Eylül 2025 dış ticaret rakamları açıklandı
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Eylül 2025 dış ticaret rakamları açıklandı

2025 yılı Eylül ayında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nin dış ticaret rakamları açıklandı. Buna göre ihracatta bölgenin lideri Tekirdağ oldu. Bölgede Eylül ayı verileri, Tekirdağ’ın ihracatta Edirne ve Kırklareli’yi geride bırakarak bölgesel liderliğini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, 2025 Eylül ayında Türkiye genelinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artışla 22 milyar 576 milyon dolar, ithalat yüzde 8,7 artışla 29 milyar 479 milyon dolar olarak kaydedildi.


Edirne’de ihracat 13 milyon 548 bin dolar, ithalat 10 milyon 556 bin dolar olarak gerçekleşti. Edirne’den en çok ihracat Almanya’ya yapılırken, ithalatın en yüksek olduğu ülke Rusya Federasyonu oldu.


Tekirdağ’da ihracat 274 milyon 700 bin dolar, ithalat ise 194 milyon 959 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Tekirdağ’dan en çok ihracat Almanya’ya yapılırken, ithalatın lideri Çin oldu.


Kırklareli’nde ihracat 19 milyon 836 bin dolar, ithalat 11 milyon 38 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Kırklareli’nin ihracatında en büyük pay Bulgaristan’a aitken, ithalatın en yüksek olduğu ülke Rusya Federasyonu oldu.


Bölgede Eylül ayı verileri, Tekirdağ’ın ihracatta Edirne ve Kırklareli’yi geride bırakarak bölgesel liderliğini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.



#Tekirdağ
#Kırklareli
#Edirne
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 6 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde?