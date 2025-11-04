Yeni Şafak
Ticaret Bakanlığı'ndan kasım ayı indirimleri uyarısı: Mutlaka kontrol edin

09:334/11/2025, Salı
Bakanlık tüketicilerden alışveriş yapılan internet sitesinde SSL sertifikası, 3D Security gibi güvenlik unsurlarının bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri uyarısında bulundu.
Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirim döneminde tüketicilerin aldatıcı satış teknikleriyle mağdur edilmesine izin verilmeyeceğini duyurdu. Bakanlık, hem tüketicilerin hem de satıcıların dikkat etmesi gereken noktaları tek tek hatırlattı.

Ticaret Bakanlığı
, tüketicilerin alışveriş tercihlerini yüksek ölçüde etkileyen indirimli satış reklamlarının Reklam Kurulu tarafından yakından takip edildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda, yılın en yoğun indirim dönemi olan kasım ayında gerçekleştirilen kampanyalara ilişkin olarak da gerekli incelemeler yürütülecek.


Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen, tüketiciyi yanıltan, gerçeğe aykırı veya aldatıcı nitelik taşıyan uygulamalara karşı idari müeyyideler gecikmeksizin uygulanacak.


"Reklam, tanıtım ve satış faaliyetleri takip edilecek"


Ticaret Bakanlığı, yayımladığı açıklamasında, "Bu doğrultuda, Kasım ayı boyunca gerçekleştirilen indirim kampanyalarına yönelik tüm reklam, tanıtım ve satış faaliyetleri titizlikle takip edilecek; tüketiciyi yanıltan, gerçeğe aykırı veya aldatıcı nitelik taşıdığı tespit edilen her türlü uygulamaya karşı gerekli idari müeyyideler, Reklam Kurulu tarafından, gecikmeksizin uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.


Tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için dikkat edilecekler


Ticaret Bakanlığı, söz konusu idari tedbirlerin yanı sıra, tüketicilerimizin Kasım ayı indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmeleri gereken konuları şöyle sıraladı:


1- Alışveriş öncesinde gerçek ihtiyaçlarını belirlemeleri, Satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapmaları,


2- Satın alınacak mal veya hizmetin; kendilerine sunulan “avantajlı fiyat”, “yıldızlı ürün”, “en düşük fiyat” pazarlama ifadelerinden bağımsız olarak emsalleriyle karşılaştırmaları,


3- İndirim tutarına veya oranlarına dikkat etmeleri,


4- Mal veya hizmetin değerinin çok altında satışa sunulduğu durumlarda, internet sitesi adresinin ilgili satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol etmeleri,


5-Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olmaları,


6-İnternet sitesinde SSL sertifikası, 3D Security gibi güvenlik unsurlarının bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri,


7-Ödeme yapmadan önce, tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ve mal veya hizmeti edinme koşullarını ayrıntılı biçimde okumaları,


8-"1 alana 1 bedava", "3 al 2 öde" gibi koşullu satış kampanyalarında, kampanya koşulunun hangi ürünler için ve ne şartlarda geçerli olduğunu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.


Satici ve sağlayıcıların dikkat etmesi gerekenler


Öte yandan, indirimli satış kampanyası düzenleyen satıcı ve sağlayıcılarımızın da aşağıda belirtilen hususlara riayet etmeleri gerekmektedir:


1-İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkça belirtmeleri,

2-İndirime konu ürün veya hizmetlerde tüketiciyi yanıltabilecek, gerçekte olandan daha fazla indirim yapılıyormuş izlenimi oluşturabilecek ifade ve görsellerden kaçınmaları,

3-Fiyatın geçerliliğine ilişkin süre veya stok sınırı söz konusuysa, süre ve stok miktarının reklamlarda açıkça belirtmeleri,

4-Tüketiciye sunulan “avantajlı fiyat”, “yıldızlı ürün”, “en düşük fiyat” gibi kampanyalarda kullanılan algoritmalara ilişkin tüketiciyi açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirmeleri,

5-Koşullu satış kampanyalarında, bu kampanyaların hangi ürünlerde ve ne şartlarda geçerli olduğunu net bir şekilde ifade etmeleri gerekmektedir.



#Ticaret Bakanlığı
#ekonomi
#kasım
#indirim
YASAL UYARI

