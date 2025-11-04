2026 MTV oranları netleşti: Araç sahipleri en az ne kadar vergi ödeyecek?

2026 MTV artışı yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranıyla netleşti; En düşük vergi 6.066 TL’ye çıkarken genç araçlarda yük daha da artacak.
TÜİK’in son ÜFE verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artışı netleşti.
Üretici fiyat endeksinin 12 aylık ortalamasının yüzde 25,49 olarak duyurulması, yeni yıldaki vergi, harç ve ceza kalemlerinde uygulanacak Yeniden Değerleme Oranını da belirlemiş oldu.
Bu oranla birlikte, 2026’da araç sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarları da otomatik olarak güncellendi.
Artış, özellikle 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan ve vergilendirmede matrah değerinin de hesaba katıldığı genç araçlarda daha yüksek hissedilecek.
2026’da araç türlerine göre yeni MTV tutarları
En düşük MTV:
1–3 yaş arası, motor hacmi 1.3 litre altı ve vergisiz fiyatı 326.196 TL’nin altında olan otomobiller için yıllık MTV 6.066 TL olacak.
Popüler orta segment:
Motor hacmi 1.3–1.6 litre aralığında, vergisiz fiyatı 326.149 TL’yi aşmayan otomobillerde MTV tutarı 10.568 TL’ye yükselecek.
En yüksek MTV tutarı:
Aynı yaş grubundaki otomobiller arasında ödenecek en yüksek yıllık MTV 289.503 TL olarak belirlendi.
Bunun yanı sıra, MTV hesaplamasında kullanılan tüm matrah limitleri de 2026 itibarıyla yüzde 25,49 oranında artırılacak.
Cumhurbaşkanı indirime gider mi?
Yeniden değerleme oranı açıklansa da zam oranı tamamen kesinleşmiş değil. Çünkü Cumhurbaşkanı’nın bu oranı düşürme yetkisi bulunuyor.
Geçmiş yıllardan örnekler:
2023: YDO yüzde 122,93 açıklanmış, Cumhurbaşkanı kararıyla oran yüzde 61,5’e çekilmişti.
2022: Yüzde 36,2 olan oran yüzde 25’e düşürülmüştü.
Ancak son iki yılda—2024 ve 2025’te—herhangi bir indirim yapılmadı ve oranlar aynen uygulandı. Şimdi gözler, 2026 MTV artışı için Cumhurbaşkanı’nın bu yetkiyi kullanıp kullanmayacağına çevrilmiş durumda.