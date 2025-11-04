"Ekonomik işletilebilir değerimizi ortaya çıkarmamız çok önemli"





Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, çelik sektöründeki güçlerini madencilik alanında stratejik bir büyüme hamlesine dönüştürdüklerini belirtti.





Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini sürdürülebilir bir yaklaşımla ekonomiye kazandırmanın, stratejilerinin en önemli parçasını oluşturduğunu vurgulayan Yalçıntaş, "Ermaden, Sivas-Alacahan sahasında yürüttüğü titiz ve aralıksız sondaj çalışmaları neticesinde, 424 bin ons gibi çok kıymetli mümkün kaynağı ortaya çıkardı. Bu keşfi, doğru strateji ve kararlı çalışmalarımızın ilk ve önemli bir meyvesi olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.