Araç almayı düşünenler dikkat: Yeni vergi kararıyla 22 Kasım’da fiyatlar yeniden belirlenecek! İşte zamlanacak modellerin listesi

22 Eylül 2025’te yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışında kalan ülkelerden ithal edilen otomobillere yeni ek gümrük vergileri getirdi. Konvansiyonel, hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli araçlarda yüzde 25-30 arasında değişen ilave vergi veya maktu dolar tutarı uygulanacak. Düzenleme özellikle Japonya, Güney Afrika ve Tayland menşeli araçlarda fiyat artışına yol açarken, ABD’den ithal edilen modeller için önceki yüksek vergilerin kaldırılması nedeniyle piyasa dengelerini değiştirecek. Yeni oranlar 22 Kasım 2025’te yürürlüğe girecek.
22 Kasım 2025’te yürürlüğe girecek yeni gümrük vergisi düzenlemesiyle, Avrupa Birliği ve STA dışındaki ülkelerden ithal edilen otomobillerde fiyatların önemli ölçüde değişmesi bekleniyor. Konvansiyonel, hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli araçlara yüzde 25-30 oranında ilave vergi veya maktu dolar tutarı uygulanacak.
Bu değişiklik özellikle Japonya, Güney Afrika ve Tayland menşeli modellerde ciddi zamlar yaratırken, araç satın almayı planlayan tüketicilerin karar sürecini hızlandırabileceği belirtiliyor. ABD’den ithal araçlarda ise önceki yüksek vergilerin kaldırılması nedeniyle fiyatların düşmesi mümkün görünüyor.
İthal otomobiller için vergi sistemi tamamen değişti
Resmî Gazete’de yayımlanan 33025 sayılı karar, Türkiye’nin otomobil ithalatında yeni bir döneme geçildiğini gösteriyor. Karar kapsamında ABD’den ithal edilen bazı ürünlerde ek mali yükümlülükler kaldırılırken, Çin, Japonya, Güney Afrika ve Tayland gibi AB–STA dışı ülkelerden gelen araçlara yeni ek gümrük vergileri getirildi.
Bu çerçevede uygulanacak yeni mali yükümlülükler şöyle:
Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller: %25 veya araç başına en az 6.000 dolar
Plug-in hibrit otomobiller (PHEV): %30 veya en az 7.000 dolar
Elektrikli otomobiller: %30 veya en az 8.500 dolar
Ticaret Bakanlığı, düzenlemenin hangisi yüksekse o verginin uygulanacağı şekilde tasarlandığını açıkladı. Böylece düşük fiyatlı araçların maktu tutardan, yüksek segment araçların ise yüzde oranlarından daha fazla etkileneceği belirtiliyor.
ABD’den ithal araçlara uygulanan yüksek vergiler kaldırılıyor
2018’den bu yana ABD’den ithal edilen araçlara uygulanan ek mali yükümlülükler oldukça yüksekti:
İçten yanmalı araçlarda: %60
Elektrikli araçlarda: %50
Yeni karar ile bu oranlar tamamen kaldırıldı ve diğer ülkelere uygulanan standart sisteme geçildi. Böylece Ford’un bazı ithal modelleri ile Tesla gibi ABD üretimi markalar için Türkiye pazarına giriş koşulları daha avantajlı hale geldi. Uzmanlara göre bu değişiklik, özellikle elektrikli araç pazarında rekabeti artırabilir.
Çin’den gelen otomobillerde yeni bir dönem
Çin’den ithal edilen otomobillere daha önce:
İçten yanmalı modellerde %50
Elektrikli araçlarda %40
oranlarında ek vergi uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile tüm içten yanmalı araçlar %25, elektrikli ve plug-in hibrit modeller %30 seviyesine çekildi.
Bu nedenle Çinli üreticiler açısından daha düşük vergi yükü söz konusu. Bu da Çin menşeli otomobillerin Türkiye pazarında rekabet avantajını artırabilir.
AB ve STA kapsamındaki ülkeler etkilenmeyecek
Yeni düzenleme, Türkiye’nin dış ticaret yükümlülükleri gereği Avrupa Birliği ve STA imzaladığı ülkeler için geçerli olmayacak.
Bu kapsamda vergiden etkilenmeyecek başlıca markalar:
AB Ülkeleri: Volkswagen, Renault, Peugeot, BMW, Mercedes-Benz, Opel
Birleşik Krallık: MINI, Land Rover, Jaguar
Güney Kore (STA kapsamında): Hyundai, Kia
Diğer STA ülkeleri: İsrail, Fas, Malezya, Katar, BAE
Bu markaların Türkiye’deki fiyatlandırmalarında bir değişiklik beklenmiyor.
Japon üreticiler ve bazı Asya ülkeleri doğrudan etkilenecek
Kararın en belirgin etkisi, Türkiye’de yaygın olarak tercih edilen Japon markalarında hissedilecek. Vergiler, özellikle SUV ve hibrit modellerde ciddi fiyat artışına yol açabilir.
Vergiden etkilenecek başlıca modeller:
Honda: Civic, Jazz, CR-V, HR-V
Toyota: Corolla Cross, RAV4, Land Cruiser Prado
Nissan: X-Trail
Lexus: LBX, NX, RX, LM
Subaru: Forester, Crosstrek
Honda’nın Türkiye’de satışta olan tüm modelleri ithal olduğu için markanın genel fiyat seviyesinde büyük bir artış bekleniyor. Lexus ve Subaru gibi lüks segment üreticilerde de aynı şekilde fiyat artışı kaçınılmaz görünüyor.
Düzenleme 22 Kasım 2025’te yürürlüğe giriyor
Karar yayımlandığı tarihi izleyen 60. günde yürürlüğe girecek. Bu nedenle 22 Kasım 2025 itibarıyla yeni vergi oranları uygulanmaya başlayacak.
Ticaret Bakanlığı, “başlamış ithalat işlemleri” için geçiş süreci tanındığını belirtti.
'Yerli üretimi ve istihdamı korumak için adım attık'
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzenlemenin temel amacının:
Yerli automotiv üretimini güçlendirmek,
İthalat baskısını azaltmak,
Haksız rekabeti engellemek,
Cari açığı sınırlamak,
Nitelikli istihdamı korumak,
olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca dünya genelinde artan korumacılık eğilimlerine dikkat çekilerek Türkiye’nin bu doğrultuda otomotiv politikalarını güncellediği belirtildi.
Türkiye otomotiv pazarında dengeler değişiyor
Yeni vergi düzenlemesi ile: Japon, Güney Afrikalı ve Taylandlı üreticiler fiyat artışı ile karşılaşacak, Çinli üreticiler nispeten daha avantajlı hale gelecek, ABD menşeli araçların Türkiye’ye girişinin önü daha fazla açılacak, AB ve STA ülkelerinden yapılan ithalatta ise hiçbir değişiklik olmayacak.
22 Kasım 2025 sonrası Türkiye otomotiv pazarında model fiyatlamaları, rekabet dengesi ve tüketici tercihleri önemli ölçüde değişebilir.