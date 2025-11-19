Araç almayı düşünenler dikkat: Yeni vergi kararıyla 22 Kasım’da fiyatlar yeniden belirlenecek! İşte zamlanacak modellerin listesi

ABD’den ithal araçlara uygulanan yüksek vergiler kaldırılıyor

2018’den bu yana ABD’den ithal edilen araçlara uygulanan ek mali yükümlülükler oldukça yüksekti:





İçten yanmalı araçlarda: %60

Elektrikli araçlarda: %50





Yeni karar ile bu oranlar tamamen kaldırıldı ve diğer ülkelere uygulanan standart sisteme geçildi. Böylece Ford’un bazı ithal modelleri ile Tesla gibi ABD üretimi markalar için Türkiye pazarına giriş koşulları daha avantajlı hale geldi. Uzmanlara göre bu değişiklik, özellikle elektrikli araç pazarında rekabeti artırabilir.