Esnafla üreticiyi buluşturacak uygulama

Kasım 2023'te faaliyete geçen bu platform, Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçedeki tüm esnafa, sıfır yatırım maliyetiyle ürünlerini ulaştırma imkanı tanıyor. Bu hizmetle üreticiler, Türkiye genelindeki bakkallardan eczanelere, nalburdan kırtasiyeye kadar tüm yerel esnaflara ürünlerini aracısız bir şekilde dağıtabiliyor. Platform, tahsilat risklerini ortadan kaldırarak, en güncel teknolojileri ve ekonomik lojistik modellerini birleştirerek esnafa üretici garantili, faturalı ve uygun fiyatlı ürünleri sunuyor.