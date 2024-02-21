Esnafla üreticiyi buluşturacak uygulama

Kasım 2023'te faaliyete geçen bu platform, Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçedeki tüm esnafa, sıfır yatırım maliyetiyle ürünlerini ulaştırma imkanı tanıyor. Bu hizmetle üreticiler, Türkiye genelindeki bakkallardan eczanelere, nalburdan kırtasiyeye kadar tüm yerel esnaflara ürünlerini aracısız bir şekilde dağıtabiliyor. Platform, tahsilat risklerini ortadan kaldırarak, en güncel teknolojileri ve ekonomik lojistik modellerini birleştirerek esnafa üretici garantili, faturalı ve uygun fiyatlı ürünleri sunuyor.
ToptanTR.com'un kurucusu ve CEO'su Sezgin Şener basın mensuplarıyla bir araya gelerek uygulama hakkınd bilgi verdi.
ÜRETİCİ ODAKLI SİSTEM
Şener, geleneksel kanaldaki esnafın aracılar nedeniyle pahalı ürünler aldığını tespit ederek, tüm sektörlerden farklı üreticilere mağaza açtırıp aracısız bir pazaryeri modelini hayata geçirdiklerini vurguladı. Platform, 2023 yılı sonuna kadar farklı sektörlerden 50 seçkin üreticiye mağaza açarak başarıyla altyapısını oluşturdu. 2024 yılında ise Türkiye genelinde ürünlerini dağıtmak isteyen on binlerce üreticiye kapılarını açacak.