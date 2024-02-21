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Ekonomi

Esnafla üreticiyi buluşturacak uygulama

Üretici ve esnafı tek platformda buluşturan ToptanTR Pazaryeri uygulaması, aracıyı ortadan kaldırıp üretilen ürünü daha uygun fiyatla esnafa sunmayı amaçlıyor.

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:00 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:36 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kasım 2023'te faaliyete geçen bu platform, Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçedeki tüm esnafa, sıfır yatırım maliyetiyle ürünlerini ulaştırma imkanı tanıyor. Bu hizmetle üreticiler, Türkiye genelindeki bakkallardan eczanelere, nalburdan kırtasiyeye kadar tüm yerel esnaflara ürünlerini aracısız bir şekilde dağıtabiliyor. Platform, tahsilat risklerini ortadan kaldırarak, en güncel teknolojileri ve ekonomik lojistik modellerini birleştirerek esnafa üretici garantili, faturalı ve uygun fiyatlı ürünleri sunuyor.

ToptanTR.com'un kurucusu ve CEO'su Sezgin Şener basın mensuplarıyla bir araya gelerek uygulama hakkınd bilgi verdi.

ÜRETİCİ ODAKLI SİSTEM

Şener, geleneksel kanaldaki esnafın aracılar nedeniyle pahalı ürünler aldığını tespit ederek, tüm sektörlerden farklı üreticilere mağaza açtırıp aracısız bir pazaryeri modelini hayata geçirdiklerini vurguladı. Platform, 2023 yılı sonuna kadar farklı sektörlerden 50 seçkin üreticiye mağaza açarak başarıyla altyapısını oluşturdu. 2024 yılında ise Türkiye genelinde ürünlerini dağıtmak isteyen on binlerce üreticiye kapılarını açacak.



#Üretim
#Ticaret
#Esnaf
#Toptan TR
2 saat önce
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