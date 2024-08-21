Eurocontrol açıkladı: AJet zamanında kalkışta Avrupa ortalamasının üstünde

THY’nin iştiraki Anadolujet, AJet’in işletme ruhsatını aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türk Hava Yolları gibi AJet’in de yakın coğrafyamızda bir marka olacağıyla ilgili bir tereddüdümüz yok” dedi.