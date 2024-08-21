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Ekonomi

Eurocontrol açıkladı: AJet zamanında kalkışta Avrupa ortalamasının üstünde

Türkiye’nin en yeni havayolu AJet'in başarısı Eurocontrol verileriyle resmen tescillendi. Eurocontrol’un verilerine göre, Avrupa’da 1-18 Ağustos tarihlerinde havayolu şirketlerinin zamanında kalkış oranı ortalama yüzde 57 olarak gerçekleşti. AJet’in aynı dönemdeki zamanında kalkış oranı ise yüzde 71 olarak açıklandı.

21:11 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:13 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
AJet, zamanında kalkışta Avrupalı rakiplerine karşı üstünlük elde etti.
AJet, zamanında kalkışta Avrupalı rakiplerine karşı üstünlük elde etti.

Türkiye’nin yeni havayolu markası AJet, tüm dünyada yılın en yoğun uçuş trafiğinin yaşandığı ağustos ayında, zamanında kalkış ortalamasının üstünde yer aldı.

Avrupa bölgesinde uçuş emniyeti ile güvenliğini desteklemek ve operasyonların sürdürülebilir ilerlemesini sağlamak amacıyla kurulan
Eurocontrol
’un verilerine göre
Avrupa
’da 1-18 Ağustos tarihlerinde havayolu şirketlerinin
zamanında kalkış oranı
ortalama yüzde 57 olarak gerçekleşti.
Türkiye’nin en yeni havayolu
AJet
’in aynı dönemdeki zamanında kalkış oranı ise yüzde 71 olarak açıklandı.
İlk uçuşunu 31 Mart 2024’te gerçekleştiren
Ajet operasyonel
kapasitesini artırarak faaliyetlerine devam ediyor.


#AJet
#Avrupa
#Eurocontrol
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