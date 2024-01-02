AJet işletme ruhsatını aldı: Havada yeni dönem

"16 milyon yurt dışından uluslararası yolcu getirecek. 8 milyon da iç hatlarda taşımayı hedefliyoruz. 2024'te yüzde 15 daha kapasite koyarak iç hatlardaki talebe karşılık vermeyi düşünüyoruz. Uçaklarımızın konfigürasyonları değişiyor. 355 Airbus için anlaşma yaptık. Buradan da AJet'imizi en kısa zamanda yeni nesil uçaklarla değiştireceğiz. Hem içeride hem dışarıda kabin konfigürasyonu daha standart hale gelmiş hizmet sunacağız. Koltuklarımız piyasadakilere göre çok daha rahat. Diz mesafesi bakımından da oldukça konforlu. 2022'de THY 14,8 milyar dolar getirdi Türkiye'ye. Bunun 5,9 milyar doları Türkiye'de kaldı. Geçen seneki rakamımız 16,2 milyar dolar, bunun da 8 milyar doları kalmış Türkiye'de. AJet, Sabiha Gökçen'den Türkiye'ye ihracat kapısı olacak."