AJet işletme ruhsatını aldı: Havada yeni dönem

Türk Hava Yollarının (THY) markası AnadoluJet, THY'nin iştiraki olarak kurulan AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi (AJet) adı altında operasyonlarını gerçekleştirmek üzere işletme ruhsatı aldı.
AJet'e işletme ruhsatı teslim töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında gerçekleştirildi.
Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 21 yılda özellikle havacılık alanında ciddi gelişmeler katettiğini belirterek, "26 olan havalimanı sayımızı 57'ye çıkardık. Yurt dışı uçuş noktamızı 60'tan 343'e çıkardık. 2023 yılı, pandemiden sonra tam bir toparlanma yılı oldu. Yaklaşık 216 milyon yolcuyla 2023'ü kapattık." diye konuştu.
THY'nin, Türkiye'nin "bayrak taşıyıcısı" olduğunun altını çizen Uraloğlu, THY uçağına bindiklerinde kendilerini gerçekten "evde" hissettiklerini dile getirdi.
Uraloğlu, oluşan rekabetçi piyasa şartlarına uyum sağlama adına THY ve Anadolu Jet'in yeni yapılanması kararı alınarak Anadolu Jet'in "AJet"e dönüştürüldüğüne işaret etti.
Geçen yıl 28 Ağustos'ta bunun için ilk müracaatın gerçekleştirildiğini, eylülde ise ön iznin verildiğini ve aralıkta da ruhsat için başvuru yapıldığını anımsatan Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"AJet'imizi en kısa zamanda yeni nesil uçaklarla değiştireceğiz"
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat da Anadolu Jet'in bu yıl AJet olarak 103 uçakla hizmet edeceğini, 52 yurt dışı, 41 yurt içi noktaya uçacağını belirterek, şunları kaydetti: