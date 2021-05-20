Yapılan onca uyarı işe yaramadı: Paketle dolandırıyorlar!

Koronavirüs salgını ile getirilen kısıtlamalar sonrası vatandaşların evlerine çekilmelerini de fırsat bilen dolandırıcılar özellikle sosyal medya hesaplarından çıktıkları reklamlarla evden kazanç sağlamak isteyen vatandaşları tuzağa düşürüyor.

Geçtiğimiz aylarda anahtarlık, bileklik ve toka gibi ürünler üzerinden gerçekleştirilen ek iş dolandırıcılığında ürün yelpazesi de koronavirüs salgını ile birlikte gelişmiş durumda.

TOKA VE ANAHTARLIĞA MASKE DE EKLENDİ

Yapılan onca uyarıya rağmen internet siteleri ve çeşitli sosyal medya uygulamaları üzerinden sahte hesaplar açarak toka, anahtarlık ve çorap paketleme işlerine maske ve dezenfektanı da ekleyen dolandırıcılar tuzağa düşürdükleri çok sayıda kişiden 100 TL ile iki bin TL arasında değişen aralıklarda kapora, ürün ve üyelik bedeli adı altında ücret toplayıp ortadan kayboluyor.

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Dolandırıcılar koronavirüs salgını sonrası ürünlere maskeyi de ekledi.

EK İŞ VE PAKETLEME UZANTILI SİTE VE HESAPLARA DİKKAT!

Sosyal medya ve internet üzerinden çeşitli isimlerin sonuna 'ek iş' ve 'paketleme' uzantılarını koyarak evden ek kazanç sağlamak isteyenleri ağına düşüren dolandırıcılar şikayetlerin çoğaldığı sosyal medya adresleri ve internet sitelerinin ise isimlerini değiştirerek vatandaşları tuzağına düşürmeye kaldığı yerden devam ediyor.

ÇOK SAYIDA KİŞİ MAĞDURİYETİNİ SAVCILIĞA TAŞIMIYOR

Bu yöntem üzerinden yakın zamanda dolandırılan yüzlerce kişi bulunuyor. Genellikler dolandırıcılara kaptırılan paralar ise kişi başı 100 ile 250 TL arasında değişiyor. Hal böyle olunca çok sayıda mağdur kaptırdıklarının paranın düşük tutarda olmasından kaynaklı savcılığın yolunu tutmayınca bu da dolandırıcıları daha da motive ediyor ve neredeyse aleni bir şekilde bu dolandırıcılık halkası zincirleme şekilde devam ediyor.

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Mağdurlar sosyal medyada başkalarının da kendileri gibi tuzağa düşmemesi için uyarıda bulunuyor.

AYLIK 2500 TL KAZANÇ VAADİ!

Evde ek iş vaadi ile kendisinden basta tek bir ödeme alınacak diyerek 250 TL kapora alındığını sonrasında bu ücrete kargo adı altında 475 TL, vergi adı altında ise 950 TL daha eklendiğini dile getiren bir mağdur, 1500 TL daha istenince bu işi yapmaktan vazgeçip parasını geri isteyince telefonlarının engellendiğini dile getiriyor.

Başka bir mağdur ise sabun paketleme adı altında sabun başı 1 TL olmak üzere aylık kendisine 2500 TL gelir kazanacağının söylenmesi üzerine dolandırıcılara 250 TL kapora gönderdiğini ancak parayı yolladığı günün akşamında bir daha söz konusu kişilere ulaşamadığını kaydediyor.

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