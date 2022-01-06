Ekonomi Evdeki enerji sanayiyi geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Evdeki enerji sanayiyi geçti

Türkiye’de konutlarda kullanılan enerji tüketimi sanayideki enerji tüketiminin önüne geçti. Sektör temsilcileri, enerji tüketiminin yalıtımla % 50 azalarak, binalarda her yıl 9 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğine işaret etti.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Evdeki enerji sanayiyi geçti
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Yapı stokunun yüzde 80’i yalıtımsız olan Türkiye’de son 2-3 yılda konutlarda kullanılan enerji miktarı sanayiyi geçerken, İstanbul’da bir ailenin ısınma için tükettiği doğal gaz faturası 2 bin 355 TL’ye ulaştı. Uygulamada olan 5 -6 santimlik kalınlıklarla mevcut yapı stokunun yalıtımlı hale getirilmesi ile yakıt tüketiminin yüzde 50 oranında azaltılabileceği belirtildi. Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER), bu amaçla binalarda enerji verimliliği artırmak için “Tek yol U dönüşü” başlığı altında başlattığı farkındalık hareketini ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Emrullah Eruslu
Emrullah Eruslu

İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, Türkiye’de kullanılan toplam enerjinin yüzde 33 gibi yüksek bir oranının binalarda tüketildiğini ifade ederek, “Ortalama yalıtım kalınlıklarımız 5-6 santim arasında. Halbuki İstanbul’la aynı iklim kuşağında olan Madrid’de bu oran 12 santim, Ankara ile benzer olan Paris’te ise kalınlılar 14-16 santim arasında. Avrupa eski yapılarını yalıtımlı hale getirerek m2 başına yıllık enerji tüketimini 30 ila 50 kW’a kadar düşürürken, bizde bu oran 300 kW. Biz eski yapılarımızı mevcut kalınlıklarla yalıtımlı hale getirirsek bu oran m2’de 150 kW’a kadar düşebilir” dedi.

Yalıtım limitleri güncellenmeli

Son 2-3 yılda Türkiye’de gelişen sanayiye rağmen konutlarda kullanılan enerji miktarının sanayide kullanılan enerji miktarını 1 ila 1.5 aştığını da dile getiren Eruslu şöyle konuştu: doğalgaz ve elektrik faturasını yüzde 50 azaltmanın tek yolunun, binalarda ısı yalıtımı olduğunu vurguladı. Eruslu, "Sadece binaların enerji verimli hale getirilmesiyle her yıl 9 milyar dolar tasarruf sağlamak mümkün" dedi. Türkiye’de yapıların yüzde 80’inin yalıtım yaptırmadığını dile getiren Eruslu, “Enerji Kimlik Belgesi alan bina sayısı 1.3 milyon. Yani yüzde 10 oranında. Bunların çoğu da C sınıfı. Türkiye bugün yalıtım çalışmalarına başlarsa 2033 yılına kadar yalıtım sürecini tamamlayabilir” dedi. Eruslu, Türkiye’de 5 santimlik yalıtımın ortalama metrekare bedelinin 100 ila 150 TL arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

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