Faturalara 314 milyar TL destek verdik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlığının TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinin ardından soruları yanıtladı. Muhalefetin elektrik ve doğal gazın vatandaşa maliyete verilmesini savunduğunu belirten Bayraktar, "Biz diyoruz ki, vatandaşımıza maliyetin altında elektrik ve doğal gaz veriyoruz. Bize, 'Elektriği maliyetinde verin' derken aslında 'Vatandaşa desteği kesin, zam yapın' diyorsunuz" ifadelerini kullandı. Bayraktar sağlanan sübvansyonlar ile ilgili, "Tüm vatandaşlarımızın elektrik ve doğal gaz faturalarında, 2023 yılında 328 milyar TL, 2024 yılının on bir aylık döneminde ise 314 milyar TL’lik tutar devletimiz tarafından karşılanmıştır" bilgisini paylaştı.