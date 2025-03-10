Fenomenden önce bakanlığa bilgi verilecek: E-ticaret siteleri de reklam ve içerikten sorumlu

E-ticaret sektörünü düzenleyen kanunun ardından ilgili yönetmelikleri de çıkaran Ticaret Bakanlığı, dönüşüm dönemini başlatıyor. 2025 için e-ticarette 5 trilyon TL, e-ihracatta ise 8 milyar dolar büyüklüğe ulaşılması hedefi koyan bakanlık, sektörün hareket ve denetim alanını belirleyen yasal külliyatı tamamladı. E-Ticaret Kanunu’nu destekleyici alt mevzuatların tamamlanmasıyla bakanlık bundan sonraki süreçte sadece denetime odaklanacak.

BİLDİRMEYENE CEZAİ İŞLEM

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikler kapsamında platformların reklam bütçelerinin yüzde 25’ine kadar sponsorluk harcamalarına yönelik tanınan istisna yüzde 50’ye çıkarıldı. E-ticaret platformları bundan sonra Youtube, sosyal medya ve ınfluencerlara yaptırdıkları reklamlardan da sorumlu olacak ve bunları bakanlığa bildirecek. Bildirmeyene cezai işlem uygulanacak. Örneğin bir zeytinyağı tanıtan fenomenin verdiği her türlü yanlış bilgiden ilgili firma ve e-ticaret sitesi de sorumlu olacak.

KOMİSYON İNDİRİMLERİNE DÜZENLEME

Komisyon indirimleri de bakanlık tarafından denetlenecek. Büyük ölçekli işletmelerin komisyon indirimi belirli bir sınır dahilinde yapması sağlanıp aşırı indirimlerle haksız rekabet önlenecek. Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Daire Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa, elektronik pazaryerlerinin indirim bütçelerine ilişkin değerlendirmesinde, "Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımının sağlanması amacıyla Bakanlığın önceden onayı alınmak suretiyle alıcı ve işletmelere sağlanan fayda ve indirimler platformların indirim bütçesi kapsamında değerlendirilmeyecek" diye konuştu.

İSTENİLEN PAZARYERİNDEN SATIŞ İMKANI SAĞLANACAK

Çağatay Karaboğa, cezai şartı gerektiren durumun belge ve kayıtlar ile tespit edilebildiği durumlar hariç olmak üzere e-ticaret platformları tarafından satıcıdan açıklama talep edilmeden cezai şart uygulanamayacağına ilişkin de düzenleme yapıldığını kaydetti. Karaboğa, ayrıca satıcıların diledikleri elektronik ticaret pazar yerlerinde faaliyet göstermesinin kolaylaştırılması amacıyla satışlarına ilişkin verileri bedelsiz alabilmelerine imkân tanındığını da anlattı.







