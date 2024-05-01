Fikri olanı Bilişim Vadisi’ne bekliyoruz

Genel Müdür Erkam Tüzgen, Bilişim Vadisi’nin faaliyetlerini ve uygulamada olan mobilite programını Yeni Şafak’a anlattı. Otonom sürüşlü uçan araba üretebilen dahal 600’ye yakın girişimci ile teknoloji geliştirme projeleri ürettiklerini belirten Tüzgen, “Fonlarımızdaki yatırım büyüklüğümüz 600 milyon lirayı geçti. İşte TOGG, mobilitenin en önemli örneği. Fikrin projeye, projenin ürüne, ürünün de ticarileşmesine ve ihraç edilmesine değin uçtan uca tüm safhalarda destek oluyoruz. Fikri olan tüm girişimcilerimizi ve gençlerimizi Bilişim Vadisi’ne bekliyoruz’ dedi.

8 BİN BİLGİ İŞÇİMİZ ÇALIŞIYOR

Bilişim Vadisi’ne ‘Türkiye'nin Teknoloji ve İnovasyon üssü’ dediklerini belirten Tüzgen, Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Bakü'de hizmet verdiklerini söyledi.

Tüzgen sözlerini şöyle sürdürdü: “Bünyemizde var olan 600'e yakın şirkette 8 binde yakın Ar-Ge personeli çalışıyor. Dolayısıyla Bilişim Vadisi, çok ciddi bir teknoloji üretim merkezi durumunda. Şu anda devam eden 632 adet proje var. 384 tanesi tamamlanmış durumda. Bugüne kadar binden fazla girişim başvurusu yapıldı, 600'ü aşkın firma faaliyetlerine devam ediyor.’ Tüzgen çip tasarımı yapan 10 firmadan üçünün ise bünyelerinde olduğunu sözlerdine ekledi.

OKULLAR ÜCRETSİZ

Yüksek katma değerli iş gücünü geliştirmek ve alternatif kariyer imkanları oluşturmak için 42 Okulları'nı ülkeye kazandırdıklarını belirten Tüzgen, bunların dünyanın en iyi yazılım okullarından olduğunu söyledi. Tüzgen, bu öğretmensiz okulların ortalama bir bireyi çok iyi bir yazılımcı yapabildiğini bildirerek, "Okullara 18 yaşın üzerinde herkes başvurabilir. Okullarımız ücretsizdir" dedi.

Uçan arabayı Türkiye’ye getirdi

Türkiye’nin milli gururu Togg’un Bilişim Vadisi’nin başarısının en güzel örneği olduğunu ifade eden Tüzgen şunları söyledi: “Bilişim Vadisi’ne güvenerek yurt dışında başladığı uçan araba projesini Türkiye’ye taşıyan girişimcilerimiz de var. Amerika'da başlattığı projesini Türkiye'ye taşıyan bu firmamızın Ar-Ge faaliyetleri Bilişim Vadisi’nde gerçekleştiriliyor. İki kişilik tam otonom elektrikli uçan araba bugüne kadar Bilişim Vadisi içerisinde 100’den fazla test uçuşu gerçekleştirdi. Yakında insanlı test uçuşlarına da başlayacak.’







