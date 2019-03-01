Ekonomi İtalyanlar Türk fındığına savaş açtı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İtalyanlar Türk fındığına savaş açtı

Türk fındığını karalamaya çalışan İtalyanlar, Avrupa Parlamentosu’na Türk fındığında kanserojen ‘aflatoksin’ maddesi bulunduğu iddiasıyla tasarı sundu. İtalyan fındığının desteklenmesi istenen tasarıya sektör temsilcileri, “Bu ahlaksız ve kabul edilemez bir durum. Dertleri fiyat kırmak” sözleriyle tepki gösterdi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fındık üretiminde Türkiye’nin gölgesinde kalan İtalyanlar Türk tarımı ve fındığını baltalamak için harekete geçti. İtalyanlardan Avrupa Parlamentosu’na Türk fındığını hedef alan bir karar tasarısı sunuldu. Tasarıda Türk fındığında kanserojen ‘aflatoksin’ maddesi bulunduğu iddia edilerek, AB ülkelerine ihracatının sınırlandırılması çağrısında bulunuldu. Aynı tasarıda, İtalyan fındık üreticilerinin Türkiye’ye karşı desteklenmesi istendi. Karadeniz bölgesinde on binlerce kişinin geçimini sağladığı fındık üzerinde oynanan oyuna bölgenin milletvekilleri sert tepki gösterdi.

Sabri Öztürk

BAYATLAMIŞ BİR TAKTİK

Dünyanın en kaliteli fındığının Karadeniz bölgesinde yetişen Türk fındığı olduğu için saldırılara maruz kaldığını söyleyen AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, “Bu bayatlamış bir taktik. Karadeniz fındık üretiminde dünya lideri. Bunu tüm dünya kabul ediyor ve Avrupa’daki çikolata üreticileri bunu zaten biliyor. Bunu çok iyi bilenlerden bir tanesi de İtalya. Bir takım gerçek dışı iddialarla Türk fındığının değerini düşürmeye çalışıyorlar. Tarım Bakanlığı ve sektör temsilcileri ile gerekli tedbirleri almak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” diye konuştu.

Şenel Yediyıldız

AMAÇ KARALAMAK

Aflatoksin maddesinin fındığın depolama koşullarıyla bağlantılı olup, Türk fındığında bulunmadığını belirten AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız da, “Türkiye aflatoksin oluşumunu engelleyen yeterli hava depolarına sahiptir. İtalyanlar ve Avrupa Birliği’nin yeni bir oyunudur. Bu tasarı Türk fındığını karalamak için yapılmıştır” dedi.

  • Fiyatı kırmak için yapılıyor
  • Türk fındığını daha ucuz fiyatla almak için İtalyanların böyle bir iddiayı ortaya attıığını dile getiren Şenel Yediyıldız, “Türkiye’nin yüzde 100 ihraç maddesi olan bir ürünü baltalama adına yapılmış bir çalışmadır. Bu konuda gerekli çalışmaları başlatacağız. Böyle bir şey olmadığını tüm dünyaya anlatacağız” ifadesini kullandı.

Ekonomistler politika faizinde değişiklik beklemiyor
EKONOMİ
Ekonomistler politika faizinde değişiklik beklemiyor

İstanbula 3 yeni otogar

İstanbula 3 yeni otogar

Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız.
Yeni parola: Mavi Vatan

Yeni parola: Mavi Vatan

​Türkiye hak ve menfaatlerini sonuna kadar kullanacak.
ABDye Venezuela vetosu

ABDye Venezuela vetosu

ABD'nin Venezuela tasarısı BMGK'de veto edildi.
ABDninbahanesi kalmadı

ABDninbahanesi kalmadı

ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması.
Krizi Türkiye çözer

Krizi Türkiye çözer

​Pakistan, Erdoğan'dan arabulucu olmasını istedi.

Ev sahipleri dikkat

Ev sahipleri dikkat

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren beyan dönemi yarın başlayacak.

Yakalandı

Yakalandı

​Ambulansa yol vermeyen magandaya ceza kesildi.
Sabah ezanı saatleri değişti

Sabah ezanı saatleri değişti

​Yarından itibaren eski döneme dönülecek.
Şifası yok

Şifası yok

Doktorlar küçük çocuğun ellerini tedavi edemiyor.
Tesadüf değil

Tesadüf değil

Erdoğan, son 6 yılda yaşananlara vurgu yaptı.
15 yıl sonra yeniden

15 yıl sonra yeniden

Şenol Güneş Milli Takım'la 4 yıllık anlaşma imzaladı.
Kırgızistandan FETÖ kararı

Kırgızistandan FETÖ kararı

​Kaynak Holding varlıklarını TMSF'ye devretti.
Türkiye ile İsrail arasında yeni dönem

Türkiye ile İsrail arasında yeni dönem

Kushner'ın Ankara ziyareti yeni bir sayfa açabilir.
Hedefimizi tutturacağız

Hedefimizi tutturacağız

​Bakan Albayrak: Bu yönde net sinyaller alıyoruz.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.