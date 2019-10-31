Fındıkta liderlik makası açılıyor

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Başkanı Ali Haydar Gören, 2017-2018 sezonunda 515 bin ton ile dünya fındık üretiminin yüzde 56'sını elde eden Türkiye'nin, 2018-2019 sezonu tahminlerine göre ise 776 bin ton ile üretimdeki payını yüzde 69'a çıkardığını kaydetti.

Ali Haydar Gören

İTALYA FINDIKTA GERİLİYOR

Dünya fındık üretiminde Türkiye’nin en yakın rakibi olan ve geçen yıl 125 bin ton fındık üretimi ile dünya pazarından yüzde 14 pay alan İtalya'da bu yıl üretimin düştüğünü söyleyen Gören, " İtalya'nın 100 bin tona gerilemesi, dünyadaki payının ise yüzde 9 seviyesine düşmesi bekleniyor. Bir diğer rakip ülke olan Azerbaycan'ın üretiminin bu yıl 68 bin tondan 42 bin tona, pazar payının yüzde 7'lerden 4'lere gerileyeceği öngörülüyor. Türkiye yaşanan olumsuzluklara rağmen hem üretimde hem ihracatta önemli bir gelişme kaydetti ve pazar payını tekrar artırdı. Geçmişte dünya pazarından yüzde 80 pay aldığımız düşünülürse yüzde 69 düşük görülebilir. Ancak ülkemiz yine de pazardaki liderliğini pekiştirdi. Üreticimizin ve ihracatçımızın deneyimi, hastalıklarla mücadeledeki etkin çalışmalar ve agresif yeni pazar arama çalışmaları etkili oldu" açıklamasında bulundu.

10 MÜŞTERİNİN 9'U AVRUPALI

Geçen yıl eylül ayında 130,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Gören sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yıl eylül ayında ihracatını yüzde 112,6 artırarak 277 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin tarım ihracatın içindeki payını da yüzde 13,86'ya çıkardı. Eylül ayında İstanbul birliğimiz de ihracatını yüzde 195 oranında artırarak, 42,6 milyon dolardan, 125,6 milyon dolara yükselttik. Ocak-eylül döneminde sektörün ihracatı ise yüzde 11,28 artarak, 1 milyar 236 milyon dolara ulaştı. Sektörün 12 aylık ihracatı ise 1 milyar 758 milyon dolar oldu." Gören, en fazla ihracat yapılan 10 ülke içinde 9 Avrupa ülkesinin bulunduğunu belirterek, "Almanya 370 milyon dolar ile ilk sırada yer alıyor. Onu 335 milyon dolar ile İtalya ve 115 milyon dolar ile Fransa takip ediyor. Son yıllarda yaptığımız tanıtım çalışmaları sonucunda ihracatımızın her geçen yıl arttığı Çin Halk Cumhuriyeti ise 60 milyon dolarlık ihracatla ilk 10 ülke arasında yerini aldı" ifadelerini kullandı.