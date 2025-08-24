Fransız Medyası Les Échos: Türkiye artık büyük oyuncular arasında

Fransız Les Échos gazetesi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini gündeme taşıyarak, “Türkiye, artık göz ardı edilemeyecek bir silah üretim gücü haline geldi” yorumunu yaptı.
Savunma sanayi her geçen gün yeni adımları ile adından söz ettiriyor.
Son yıllarda savunma sanayiide büyük başarılar elde eden Türkiye, ulusal savunma ihtiyacının önemli bir kısmını yerli üretimle karşılıyor.
Türkiye rekabetçi konuma ulaştı
Türkiye, özellikle insansız hava araçları ve milli tank gibi projelerle ulusal savunma kabiliyetini daha da katladı. Bir diğer yandan savunma Sanayi ürünleri dünya pazarlarında da rekabetçi konuma ulaştı.
"Yeni bir silah sanayi devi"
Fransa basını, Türkiye'nin 20 yıllık süre boyunca askeri teknoloji ve donanımda kendi kendine yetme yolunda önemli adımlar attığını yazdı.
Gazete, "Türkiye, artık dikkate alınması gereken yeni bir silah sanayi devi" ifadelerini kullandı.
"Türkiye ihracat pazarında olağanüstü bir atılım gerçekleştiriyor"
İspanya anlaşmasına vurgu yapıldı
Haberde şu ifadelere yer verildi:
Rakamlarla ortaya koydular
Önümüzdeki aylarda henüz sonuçlandırılması beklenmese de, İspanya'da yerel üretim öngören bu anlaşma, inkâr edilemez bir eğilimin, yani Türk silah sektörünün son on beş yıldaki atılımının bir göstergesi. Türkiye, ihracat pazarında, büyük Batılı üreticilerle rekabet etmek anlamına gelse bile, giderek daha fazla ilerleme kaydediyor. 2014 yılında 1,64 milyar dolar değerinde olan Türk silah ihracatı, 2024 yılında 7,154 milyar dolara ulaştı. 2020-2024 döneminde Türkiye, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları (SIPRI) tarafından yayınlanan küresel silah ihracatçıları sıralamasında da on birinci sıraya yükseldi; ABD ve Fransa sırasıyla birinci ve ikinci sırada yer aldı.