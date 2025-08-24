Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Savunma Sanayi
Fransız Medyası Les Échos: Türkiye artık büyük oyuncular arasında

Fransız Medyası Les Échos: Türkiye artık büyük oyuncular arasında

10:0824/08/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Fransız Les Échos gazetesi Türk savunma sanayisini yazdı.
Fransız Les Échos gazetesi Türk savunma sanayisini yazdı.

Fransız Les Échos gazetesi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini gündeme taşıyarak, “Türkiye, artık göz ardı edilemeyecek bir silah üretim gücü haline geldi” yorumunu yaptı.

Savunma sanayi her geçen gün yeni adımları ile adından söz ettiriyor.


Son yıllarda savunma sanayiide büyük başarılar elde eden Türkiye, ulusal savunma ihtiyacının önemli bir kısmını yerli üretimle karşılıyor.


Türkiye rekabetçi konuma ulaştı


Türkiye, özellikle insansız hava araçları ve milli tank gibi projelerle ulusal savunma kabiliyetini daha da katladı. Bir diğer yandan savunma Sanayi ürünleri dünya pazarlarında da rekabetçi konuma ulaştı.


"Yeni bir silah sanayi devi"


Türkiye'nin bu başarısı, Fransa merkezli yayın organı
Les Échos
gazetesinin gündeminde yer aldı.

Fransa basını, Türkiye'nin 20 yıllık süre boyunca askeri teknoloji ve donanımda kendi kendine yetme yolunda önemli adımlar attığını yazdı.


Gazete, "Türkiye, artık dikkate alınması gereken yeni bir silah sanayi devi" ifadelerini kullandı.


"Türkiye ihracat pazarında olağanüstü bir atılım gerçekleştiriyor"


"Batı ve Avrupa son yıllarda çöküntü içine girerken dünya dengeleri değişiyor"
denilen haberde,
"Yaklaşık on beş yıldır, Türk savunma sanayii şirketleri ihracat pazarında olağanüstü bir atılım gerçekleştiriyor. Özellikle insansız hava araçları, zırhlı muharebe araçları, hafif silahlar ve denizcilik alanında."
denildi.

İspanya anlaşmasına vurgu yapıldı


Haberde şu ifadelere yer verildi:


Batı Avrupa sonunda Türkiye'den silah tedarik edebilecek mi? Bu, havacılık şirketi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Airbus arasında İspanya'ya 30'a kadar Hürjet ihraç etmek için 24 Temmuz'da imzalanan bir anlaşmanın sonucu gibi görünüyor. Türk tasarımı bu muharebe ve hafif eğitim uçakları, şu anda İspanyol Hava Kuvvetleri'nde hizmet veren ve artık kullanılmayan Amerikan Northrop SF-5M'lerinin yerini alacak.

Rakamlarla ortaya koydular


Önümüzdeki aylarda henüz sonuçlandırılması beklenmese de, İspanya'da yerel üretim öngören bu anlaşma, inkâr edilemez bir eğilimin, yani Türk silah sektörünün son on beş yıldaki atılımının bir göstergesi. Türkiye, ihracat pazarında, büyük Batılı üreticilerle rekabet etmek anlamına gelse bile, giderek daha fazla ilerleme kaydediyor. 2014 yılında 1,64 milyar dolar değerinde olan Türk silah ihracatı, 2024 yılında 7,154 milyar dolara ulaştı. 2020-2024 döneminde Türkiye, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları (SIPRI) tarafından yayınlanan küresel silah ihracatçıları sıralamasında da on birinci sıraya yükseldi; ABD ve Fransa sırasıyla birinci ve ikinci sırada yer aldı.



#fransa
#Savunma sanayi
#ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
20 yaş üstü araç sahibi olanlar için ÖTV muafiyeti meclisten geçti mi? ÖTV'siz araç alımı şartları neler?