Fransız Medyası Les Échos: Türkiye artık büyük oyuncular arasında

Türkiye, özellikle insansız hava araçları ve milli tank gibi projelerle ulusal savunma kabiliyetini daha da katladı. Bir diğer yandan savunma Sanayi ürünleri dünya pazarlarında da rekabetçi konuma ulaştı.

Batı Avrupa sonunda Türkiye'den silah tedarik edebilecek mi? Bu, havacılık şirketi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Airbus arasında İspanya'ya 30'a kadar Hürjet ihraç etmek için 24 Temmuz'da imzalanan bir anlaşmanın sonucu gibi görünüyor. Türk tasarımı bu muharebe ve hafif eğitim uçakları, şu anda İspanyol Hava Kuvvetleri'nde hizmet veren ve artık kullanılmayan Amerikan Northrop SF-5M'lerinin yerini alacak.

Önümüzdeki aylarda henüz sonuçlandırılması beklenmese de, İspanya'da yerel üretim öngören bu anlaşma, inkâr edilemez bir eğilimin, yani Türk silah sektörünün son on beş yıldaki atılımının bir göstergesi. Türkiye, ihracat pazarında, büyük Batılı üreticilerle rekabet etmek anlamına gelse bile, giderek daha fazla ilerleme kaydediyor. 2014 yılında 1,64 milyar dolar değerinde olan Türk silah ihracatı, 2024 yılında 7,154 milyar dolara ulaştı. 2020-2024 döneminde Türkiye, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları (SIPRI) tarafından yayınlanan küresel silah ihracatçıları sıralamasında da on birinci sıraya yükseldi; ABD ve Fransa sırasıyla birinci ve ikinci sırada yer aldı.