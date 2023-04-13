Gençler dört gözle bekliyor

Müjdeler gençleri heyecanlandırdı.
AK Parti’nin açıkladığı seçim beyannamesi gençleri heyecanlandırdı. Kimi faize bulaşmadan yuva kurabilecek olmanın, kimi hayal ettiği telefonu alabilecek olmanın kimi de mülakatsız işe girebilecek olmanın heyecanı içinde olduğunu söyledi.
EVLENMEK İSTİYORDUM AMA İMKANIM YOKTU
DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM
MÜLAKATIN KALKMASI HAKKANİYETLİ OLDU
RAHATLIKLA TELEFON ALABİLECEĞİM
150 bin lira faizsiz evlilik kredisi
AK Parti’nin seçim beyannamesinde gençler için şu hususlar yer alıyor;
* Yeni evlenen çiftlere iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi
* Üniversiteli gençlere aylık 10 gigabayt ücretsiz internet
* Yükseköğrenim öğrencilerine bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti
* Kamuya mülakatsız giriş.