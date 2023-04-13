Gençler dört gözle bekliyor

İlayda Alemdar:

“Üniversite öğrencisiyim. Kamuya alımlarda mülakat yapılması ve buna dair eleştiriler bizi endişelendiriyordu. Şimdi mülakatların kaldırılacağı hakkaniyet açısından doğru oldu. Eğitimimiz dolayısıyla internet kullanımımız da çok oluyor, haliyle önemli bir oranda internete de para harcıyoruz. Biz gençler için açıklanan müjdelerde aylık 10 GB ücretsiz internet olduğunu da öğrendim, çok sevindim. Gençler için açıklanan her başlık çok önemli, teşekkür ederiz.”