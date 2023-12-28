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Ekonomi

Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 71 sözleşmeli personel alımı yapacak: Detaylar belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bin 71 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan karara göre bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere "gençlik çalışanı" alımı gerçekleştireceği vurgulandı. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 71 sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylar...

10:09 - 28/12/2023 Perşembe
AA
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, personel istihdamına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Yayımlanan karara göre bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere
"gençlik çalışanı"
alımı gerçekleştireceği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Buna göre, boş bulunan sözleşmeli gençlik çalışanı pozisyonları için 1071 personel istihdam edilecek. Adaylar başvurularını, 29 Aralık 2023 (00.00) - 8 Ocak 2024 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek. Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Adaylar başvurularını ve sınava ilişkin bilgilerini kariyer kapısı üzerinden görüntüleyebilecek."


#Resmi Gazete
#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#e-Devlet
#KPSS
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