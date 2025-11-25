Gıdada kameralı denetim dönemi

Bakan Yumaklı, Et ve Süt Kurumu’yla ilgili iddialara ilişkin şunları söyledi: “ESK’nın hesap iş ve işlemlerini inceledik. Bahsi geçen şirketle ESK arasında tek kuruşluk bir ticari faaliyet yoktur. Devletin kasasından bu şirkete giden bir kuruş, bu şirketten alınan bir gram ürün yok. Muhalefetin suç duyurusunda bulunacağını öğrendik, çok memnun olduk. Verilemeyecek hesabımız yok.” Yumaklı ayrıca, bu iddiaların ortaya atılmasıyla birlikte bazı kesimlerin karkas ete 25 lira zam yaptığını belirterek, “Piyasa regülasyonunu istemeyenlerle ilgili takdiri kamuoyuna bırakıyorum” dedi.