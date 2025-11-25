Gıdada kameralı denetim dönemi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda ürünlerinde denetim etkinliğinin artırılması amacıyla, yaka kamerası uygulamasına önümüzdeki yıl geçileceğini açıkladı. Gıda güvenliğinin “kırmızı çizgi” olduğunu belirten Yumaklı, 2025 Kasım itibarıyla 1 milyon 160 bin denetim yapıldığını 25 bin 750 işletmeye 2,2 milyar lira ceza uygulandığını söyledi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçesi dün görüşüldü. Bakan İbrahim Yumaklı, gıda güvenliğinden hayvancılığa, tohumculuktan dijital tarım teknolojilerine kadar pek çok başlıkta kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yumaklı, denetim etkinliğini artırmak amacıyla yaka kamerası uygulamasının 2026 yılında hayata geçirileceğini açıkladı. Türkiye’nin son yıllarda tarım sektöründe güçlü bir ivme yakaladığını belirten Yumaklı, “Üreticilerimize sağladığımız destek ve yatırımlarla ülkemizin tarımsal hasılasını 74 milyar dolara çıkardık” dedi. Gıda güvenliğinin “kırmızı çizgi” olduğunu belirten Yumaklı, denetim rakamlarını paylaştı. 2024’te 1 milyon 329 bin denetim, 2025 Kasım itibarıyla 1 milyon 160 bin denetim yapıldığını 25 bin 750 işletmeye 2,2 milyar lira ceza uygulandığını söyleyen Yumaklı, 2026’da gıda denetmenlerinin yaka kamerasıyla sahaya çıkacağını açıkladı. Yumaklı, ayrıca gıda satış noktalarında zorunlu hale gelen karekod uygulaması sayesinde vatandaşların denetim geçmişine anında ulaşabildiğini ifade etti.
BİTKİDE REÇETE DÖNEMİ
Pestisit kullanımından ihracat süreçlerine kadar tüm kontrollerin sıkılaştırıldığını belirten Yumaklı, Türkiye menşeli ürünlerdeki RASFF bildirimlerinin son üç yılda yüzde 60 azaldığını söyledi. Yumaklı, 2024’te 4,2 milyon ton, 2025’te 2,5 milyon ton taze meyve-sebze ihracatı yapıldığını, bu ürünlerin yalnızca binde birinin geri döndüğünü kaydetti. 2026’da Bitki Reçete Sisteminin devreye gireceğini belirten Yumaklı, “Tarım ilaçları da artık beşerî ilaçlar gibi reçeteyle alınacak” dedi.
ŞAP RİSKİ DÜŞTÜ
Hayvancılıkta son yılların en yüksek artışlarından birinin yaşandığını vurgulayan Yumaklı, büyükbaş hayvan varlığının yüzde 71 artarak 17 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığının yüzde 72 artarak 55 milyon başa ulaştığını bildirdi. Yumaklı, bu yıl 1965’ten sonra ilk kez görülen SAT-1 serotipine karşı 37 günde aşı üretildiğini, 20,7 milyon doz aşının sahaya gönderildiğini ve riskin önemli ölçüde azaltıldığını söyledi. Yumaklı, Türkiye’nin ilk dijital toprak haritasının tamamlandığını ve 2026’da Yapay Zekâ ve Tarım Teknolojileri Araştırma Merkezinin kurulacağını duyurdu.
Verilemeyecek hesabımız yok
- Bakan Yumaklı, Et ve Süt Kurumu’yla ilgili iddialara ilişkin şunları söyledi: “ESK’nın hesap iş ve işlemlerini inceledik. Bahsi geçen şirketle ESK arasında tek kuruşluk bir ticari faaliyet yoktur. Devletin kasasından bu şirkete giden bir kuruş, bu şirketten alınan bir gram ürün yok. Muhalefetin suç duyurusunda bulunacağını öğrendik, çok memnun olduk. Verilemeyecek hesabımız yok.” Yumaklı ayrıca, bu iddiaların ortaya atılmasıyla birlikte bazı kesimlerin karkas ete 25 lira zam yaptığını belirterek, “Piyasa regülasyonunu istemeyenlerle ilgili takdiri kamuoyuna bırakıyorum” dedi.