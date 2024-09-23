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Ekonomi
Girişimci kadınlara tam destek

Girişimci kadınlara tam destek

Rabia Şenol
04:0023/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Sümeyye Erdoğan Bayraktar
Sümeyye Erdoğan Bayraktar

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) bu yıl 8'incisini düzenlediği “İnovasyonda Kadın Programı”nda finale kalan 31 kadın girişimci arasından dereceye girenler belli oldu. Hakem heyetinin değerlendirmesi sonucunda, girişimci kadınların geliştirdiği projelerden 6’sı toplamda 1 milyon lira ödüle layık görüldü. Düzenlenen törende başarılı olan girişimcilere ödüllerini, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, İstanbul Valisi Davut Gül ile KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar verdi. Törende konuşan Bayraktar, "235’den fazla kadın girişimci kamplarımıza katılarak eğitimler aldı. Kamplar sonunda ödüle hak kazanan 42 kadın girişimciden 14’ü kendi şirketini kurdu. İnovasyonda Kadın Programı, 8 yıl içerisinde büyüyüp markalaştı" dedi.


DRONLARA KARŞI KALKAN

AYTAR Giyilebilir Karşı Tedbir Sistemi projesiyle İnovasyoda kadın kampına katılan Melike Bağcı da şunları anlattı: "İHA ve Dron saldırılarını tespit edip etkisiz hale getirecek giyilebilir bir sistem geliştirdik. Projemiz şu an prototip aşamasında. 320 proje arasından seçildik. Daha fazla çalışıp yerli ve milli ürünleri geliştireceğiz.”




#girişimcilik
#destek
#ekonomi
#kadem

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