Girişimci kadınlara tam destek

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) bu yıl 8'incisini düzenlediği “İnovasyonda Kadın Programı”nda finale kalan 31 kadın girişimci arasından dereceye girenler belli oldu. Hakem heyetinin değerlendirmesi sonucunda, girişimci kadınların geliştirdiği projelerden 6’sı toplamda 1 milyon lira ödüle layık görüldü. Düzenlenen törende başarılı olan girişimcilere ödüllerini, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, İstanbul Valisi Davut Gül ile KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar verdi. Törende konuşan Bayraktar, "235’den fazla kadın girişimci kamplarımıza katılarak eğitimler aldı. Kamplar sonunda ödüle hak kazanan 42 kadın girişimciden 14’ü kendi şirketini kurdu. İnovasyonda Kadın Programı, 8 yıl içerisinde büyüyüp markalaştı" dedi.