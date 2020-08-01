Göç alan illerde fiyat yükseldi

Arka arkaya gelen kampanyalar ve kamu bankalarının alımı desteklemek için düşürdüğü faizler gayrimenkule yeniden ilgiyi artırdı. Vatandaş ev hayalini gerçeğe dönüştürmek için satış ofislerinin yolunu tuttu. Artan ilgi uzun zamandır baskı altında tutulan konut fiyatlarını da yukarı çekti. Son dönemde gayrimenkulü yeniden yatırım aracı olarak görenlerin de sayısında artış yaşandı. Biz de Yeni Şafak Gazetesi olarak nüfusun en yoğun olduğu ilk 10 şehirde Merkez Bankası konut fiyat endeksini baz alarak 1 yıllık fiyat değişimlerini mercek altına aldık. 10 ilde değeri en çok artan ilk üç şehrin Antalya, Gaziantep ve İzmir olduğunu gördük. Söz konusu illerde gayrimenkullerin bir yıllık fiyat değişim oranları da sırasıyla yüzde 31,61, yüzde 30,02 ve yüzde 24,78 olarak kayıtlarda yer alıyor.

ARTIŞ HIZI YÜKSEK

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Türkiye genelinde de arttı. Nisan verisi yıllık artışı yüzde 16.65 olarak gösterirken rakam Mayıs ayı verileri baz alındığında yüzde 23,14’lük yükseliş olarak hesaplandı. Antalya’da da artış hızının yüksek olduğu gözleniyor. Bir önceki artış oranı yüzde 25,4 olarak hesaplanan ilde son veri yüzde 31,61 yükselişe işaret ediyor. Bu da gerek yerli gerekse yabancı alıcıların Antalya’yı tercih ettiğini gösteriyor. Nitekim uzmanlar da Antalya’nın yılda 100 binin üzerinde göç almasının yanı sıra Avrupalı Türkler başta olmak üzere yurt dışından pek çok yerli ve yabancı yatırımcının gözdesi durumunda olduğunu dile getiriyor. Emlakçılar özellikle pandemi sonrasında kentte konut piyasasının hareketlendiğine de dikkat çekip tatil için ev alanların yanı sıra ikinci konutunu Antalya’dan almak isteyenlerin sayısında da artış olduğunu söylüyor.

REKLAM

İZMİR’DE HAREKETLİ

Türkiye’nin Batı’ya açılan penceresi ve üçüncü büyük şehri olan İzmir, yeni projelerle de ilgi çekmeye başladı. Pandemi sürecinden sonra Ege’de tercih edilen illerin başında da İzmir geliyor. İlde bir yıllık artış yüzde 24,78. Burada ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 87 lira, ortalama konut fiyatı 379 bin 701 lira, geri dönüş süresi ise 20 yıl. ProjEkspert Gayrimenkul kurucusu Emel Akbaş İdikut, İzmir’de konut fiyatlarında yaşanan hızlı artışın ilk nedeninin İstanbul’dan alınan yoğun göç olduğunu söyledi. İdikut, “Bir diğer neden ise İzmir - İstanbul arasını 3.5 saate indirecek otoyol çalışması ve Çanakkale Boğazı’na yapılacak 1915 Köprüsü oldu. TÜİK verilerine göre İstanbul’un yoğun göç alan ilden, ‘göç veren il’ konumuna, İzmir’in ise ‘göç alan il’ konumuna geçtiği açıklandı. İzmir’deki organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve teknoloji geliştirme bölgesi de cazibeyi artıran diğer nedenler” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’DA FİYAT YÜKSEK

Gaziantep’te ortalama metrekare fiyatı 2 bin 29 lira, Ankara’da bin 913 lira olarak hesaplanıyor. Adana ve İzmir 19 yıllık geri dönüş süresine sahip. Adana’da ortalama metrekare fiyatı bin 879 lira. Kocaeli ve İstanbul’da ise gayrimenkule yatırılan paranın geri dönüş süresi sırasıyla 21 ve 22 yıl olarak dikkat çekiyor. İstanbul’da ortalama metrekare fiyatı 3 bin 823 lira, Kocaeli’nde 2 bin 88 lira.

BURSA DÖRDÜNCÜ SIRADA

Endeksa Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatının 2 bin 404 lira, ortalama konut fiyatının 312 bin 520 lira ve ortalama geri dönüş süresinin de 18 yıl olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye genelinde konut satış fiyatlarındaki son bir yıllık değer artışı ise yüzde 5,88 seviyesinde olarak hesaplanıyor. Büyükşehirler sıralamasında İlk 3 şehri yüzde 24,28 ile Bursa, yüzde 24,04 ile Ankara, yüzde 21,96 ile Adana, yüzde 21,75 ile Konya, yüzde 20,79 ile Şanlıurfa, yüzde 19,47 ile Kocaeli ve yüzde 16,93 ile İstanbul takip ediyor.

REKLAM

AMORTİSMAN SÜRESİ ŞANLIURFA’DA DÜŞÜK

Görkem Öğüt, endeksa verilerine göre uzun süredir artış görülmeyen illerden biri olan Şanlıurfa’da ise son bir yılda konut fiyatlarının artış gösterdiğini söyledi. Şanlıurfa’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 1.297 lira, ortalama konut fiyatı 230 bin 866 lira, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 16 yıl olarak hesaplandı. Amortisman süresinin kısa olduğu bir diğer il Antalya. Burada da geri dönüş süresi 16 yıl, ortalama metrekare satış fiyatı 2 bin 635 lira, ortalama konut fiyatı 321 bin 470 lira. Hızlı geri dönüşte 17’şer yıllık amortisman süreleriyle Ankara ve Gaziantep öne çıkıyor.