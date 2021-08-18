​Göğsümüz kabardı: 536 yerli ve 700 yabancı firma Savunma Sanayii Fuarı IDEF’te buluştu

Türk savunma sanayiinin son dönemde geliştirdiği ürünler, kapılarını açan 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2021) görücüye çıktı. Fuarda 53 ülkeden 536’sı yerli, 700’ü yabancı olmak üzere toplam bin 236 firma, 38 bin metrekarelik alanda ürün ve hizmetlerini sergilerken, Türk tedarik makamlarıyla ve dünyanın dört bir yanından gelen heyetlerle görüşmeler gerçekleştirecek. Dört gün sürecek olan fuarda sergilenecek ürünler arasında zırhlı muharebe araçları, insansız kara ve hava araçları, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler, patlayıcı madde imha ekipmanları gibi bir dizi ürün yer alıyor.

REKLAM

EKONOMİ Türkiye savunmada devrim yaptı: Dünyada ilk üçteyiz

DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda gerçekleşiyor. Dünyada düzenlenen 32 savunma sanayisi fuarı arasında katılımcı firma sayısı itibarıyla üçüncü sırada yer alan IDEF, Türkiye’nin bir dünya markası olarak 15’inci kez düzenleniyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle güvenliğin en ön planda olduğu IDEF’te devlet erkanının, heyetlerin, görevlilerin, katılımcıların ve ziyaretçilerin sağlığını riske atmamak için bir dizi tedbir uygulanıyor.

79 ÜLKEDEN 154 ALICI HEYET GELDİ

Bu yılki fuarda 79 ülkeden 154 heyet, bu heyetlere dahil de yaklaşık 500 heyet üyesi yer alırken, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ilgili birimlerinden oluşan toplam 30 tedarik makamı, IDEF 2021’de heyetler ve katılımcı firmalarla görüşmeler gerçekleştirecek. IDEF 2021’e etkinlik boyunca toplamda 31’i bakan, 11’i genelkurmay başkanı ve 33’ü kara kuvvetleri komutanı olmak üzere 89 üst düzey makamın katılması bekleniyor.

REKLAM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUSAT HİBRİT’İ İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TÜMOSAN standını ziyaret etti. Erdoğan; TÜMOSAN tarafından tamamen özgün geliştirilen PUSAT Hibrit’i inceledi. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, PUSAT Hibrit hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi.

-Taktik tekerlekli zırhlı araç Pusat’ın hibrit versiyonu, ilk kez IDEF 2021’de sergilendi.

-Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek 100 zırhlı aracın motorlarının montajına başlandı.

-Motorların test ve kalifikasyonunun yılın son çeyreğinde tamamlanacağı projede, 2022 başında araç üstü motor entegrasyonunun başlaması hedefleniyor.

-4x4 ve paletli araçlar için geliştirilen 310 beygir motorun testleri Pusat 4x4 üzerinde sürdürülüyor.

FÜZELERE KARŞI 'NAZAR'

Türk savunma sanayisi, düşman füzelerini lazer teknolojisiyle etkisiz hale getirecek Nazar Sistemi'ni geliştirdi. Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ve 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda da tanıtılan Nazar Sistemi, yönlendirilmiş lazer kamaştırma ve fonksiyonel imha teknikleriyle elektro-optik ve kızılötesi arayıcı başlıklara sahip füzeleri etkisiz hale getiriyor.

REKLAM

Milli Muharip Uçak IDEF'te

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye’nin milli beka projesi Milli Muharip Uçak’ı,(MMU) IDEF’te ilk kez sergiliyor.

Milli Muharip Uçak'ın 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkarılması planlanıyor.