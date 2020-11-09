'Gökyüzüne bir iz bıraktık!' diyerek duyurdu: ASELSAN'dan 118 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir savunma sistemi çözümünün ihracatıyla ilgili olarak toplam bedeli 118 milyon avro tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir." denildi.

Öte yandan, açıklama detaylarında, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

“Gökyüzüne Bir İz Bıraktık!”



ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında; bir savunma sistemi çözümünün ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 118.000.000 EUR tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı. pic.twitter.com/ihKQtsBCZG REKLAM November 9, 2020

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