​Gramaj oyununa 114 bin lira ceza

Hükümet, bir taraftan gıdada fahiş fiyat uygulayan fırsatçılarla mücadele ederken, diğer taraftan da ambalaj ve gramaj oyunlarıyla tüketiciyi aldatmaya yönelik faaliyetlerde bulunan firmalara göz açtırmıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zincir marketlerin gıda sektöründe uyguladığı fahiş fiyatlara dikkat çekmesinin ardından gıda sektörüne yönelik denetimler sıklaştırılırken, hem Tarım Bakanlığı hem de Ticaret Bakanlığı vatandaşı aldatmaya yönelik hileleri bir bir ortaya çıkarıyor.

FİYAT DEĞİŞMEDİ

Ünlü bir ketçap markası tarafından ambalajlarla oynanan oyun Ticaret Bakanlığı müfettişlerince meydana çıkarıldı. Yapılan incelemeler sonucunda firma tarafından sağlanan bilgiler ve belgeler kapsamında ürünün 400 gram olan gramajının 3 Nisan 2021 tarihi itibariyle 390 grama düşürüldüğü ancak 1 Nisan’da yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği değişikliğine aykırı olarak, 400 gram birim fiyat üzerinden 390 gramlık ambalaj içinde satılmaya devam edildiği belirlendi.

REKLAMLARI DURDURULDU

Gramaj değişikliği yapılmasına rağmen iki ayrı fatura örneğinden tespitte bulunan bakanlık, 400 gramlık ürünlerin 390 gramlık ürünlerle birlikte aynı birim fiyat üzerinden satışa sunulduğu ve böylece ürüne ‘gizli zam’ uygulandığını tespit etti. Bakanlık söz konusu etiket ve ambalaj kullanımından kaynaklı ticari reklam ve uygulamaların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğuna dikkat çekti.

REKLAM