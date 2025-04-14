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Gübre sektörü tek çatı altında toplandı

Gübre sektörü tek çatı altında toplandı

Muhammed Furkan Uğurlu
17:5914/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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GÜSİAD, Ankara’da düzenlenen lansman programıyla kuruldu.
GÜSİAD, Ankara’da düzenlenen lansman programıyla kuruldu.

Gübre Üreticileri ve Satıcıları Derneği (GÜSİAD), 11 Nisan Cuma günü Ankara’da gerçekleştirilen lansman programıyla resmen kuruldu.

Gübre sektörünün üretici ve satıcılarını aynı çatı altında buluşturan Gübre Üreticileri ve Satıcıları Derneği (GÜSİAD), 11 Nisan Cuma günü Ankara’da gerçekleştirilen lansman programıyla resmen kuruldu.


Tarım ve sanayi sektörlerinden çok sayıda temsilcinin katıldığı programa ilgi büyüktü. Açılış konuşmasını yapan GÜSİAD Genel Başkanı Necmettin Özsüren, derneğin kuruluş sürecine, sektörel ihtiyaçlara ve GÜSİAD’ın vizyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Özsüren, “GÜSİAD, yalnızca bir dernek değil; sektörümüzün ortak sesi, çözüm ortağı ve geleceğe yön veren bir yapı olacak,” ifadelerini kullandı.

Programda söz alan Genel Başkan Yardımcısı Mücahit Çetin, sektörün sahadaki dinamiklerini ve derneğin üyelerine sağlayacağı katkıları vurgulayarak, “Amacımız; güvenilir, sürdürülebilir ve güçlü bir gübre sektörü için birlikte hareket etmek” dedi.


Genel Sekreter Kadir Yiğit ise yaptığı konuşmada, derneğin sektör içinde üstleneceği koordinasyon ve temsil gücüne dikkat çekti.

Lansmanda, yerli üretimin desteklenmesi, ithalat-ihracat dengesinin sağlanması, sürdürülebilir tarım politikaları ve sektör temsilcileri arasında güçlü bir iş birliği ağı kurulması gerektiği vurgulandı.


Program sonunda katılımcılar, GÜSİAD çatısı altında yürütülecek faaliyetler hakkında bilgi aldı ve sektörel iş birliklerinin temelleri atıldı.

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