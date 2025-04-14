Gübre sektörü tek çatı altında toplandı

Tarım ve sanayi sektörlerinden çok sayıda temsilcinin katıldığı programa ilgi büyüktü. Açılış konuşmasını yapan GÜSİAD Genel Başkanı Necmettin Özsüren, derneğin kuruluş sürecine, sektörel ihtiyaçlara ve GÜSİAD’ın vizyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Özsüren, “GÜSİAD, yalnızca bir dernek değil; sektörümüzün ortak sesi, çözüm ortağı ve geleceğe yön veren bir yapı olacak,” ifadelerini kullandı.