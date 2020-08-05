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Ekonomi Güneşten 200 milyon dolar enerji tasarrufu Türkiye güneşten sıcak suda dünya üçüncüsü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güneş enerjisinden 200 milyon dolar enerji tasarrufu

Güneşten 200 milyon dolar enerji tasarrufu: Türkiye güneşten sıcak suda dünya üçüncüsü

Güneşten paneller ile elektrik üretimi yaygınlaşırken kollektörler ile sıcak su üretiminde Türkiye dünya üçüncülüğüne yükseldi. Çin ve ABD’nin ardından sıcak su sağlanmasında güneşten en fazla yararlanan ülke olan Türkiye, yıllık 200 milyon dolarlık enerji tasarrufu sağladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin güneş enerjisinden elektrik üretimi kurulu gücünün 6 bin MW’yi aştığına dikkat çekerken, “36 ilimiz için mini güneş YEKA ihalesi düzenliyoruz” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Güneş paneli/Arşiv
Güneş paneli/Arşiv

Türkiye, elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını her geçen yıl biraz daha artırıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yapmış olduğu düzenlemeler ile ekonomik yapılabilirliği daha cazip hale getirilen çatı ve cephelerde güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu sayesinde kendi elektriğini güneşten üreten haneler, sanayi tesisleri, tarımsal faaliyetler her geçen gün artıyor. Çatılarda kurulan fotovoltaik güneş enerjisi panellerinin kapasitesi 270 MW’yi geçti.

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DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Güneşten elektrik üretmenin yanı sıra termal güneş enerjisi kollektörleri ile sıcak su üretiminde ise Türkiye, Çin ve ABD’nin ardından dünya üçüncülüğüne yerleşti. Türkiye’yi ise sırasıyla Almanya, Brezilya, Hindistan, Avustralya, Avusturya, İsrail ve İtalya izliyor.

900 BİN TON PETROL TASARRUFU

  • Türkiye’de güneş enerjisinden sıcak su üretimine yönelik olarak 22 milyon metrekare panel alanı kurulu. Bu alana karşılık yıllık 900 bin ton eşdeğer petrol değerinde enerji güneşten üretiliyor. Türkiye bugünkü rakamlarla güneşi sıcak suya dönüştürerek yıllık yaklaşık 200 milyon dolar enerji tasarrufu sağlıyor.

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PAZARI BÜYÜYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Verimliliği Derneğinin yaptığı “Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi” çalışmasında halkın güneş kolektörü kullanım eğilimi ölçüldü. Güneş enerjisi kolektörü kullanmayan halkın yüzde 53,3’ünün faydasını bilmediği, 4 yıla kadar kurmayı düşünenler ile güneş enerjisi kollektör pazarının yüzde 25 daha büyüyeceği öngörülüyor.

6 BİN MW’Yİ AŞTI

Konuya ilişkin bir grup gazeteciye değerlendirmede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Güneş enerjisi kurulu gücü ve güneşten elektrik üretimi konusunda son yıllarda ciddi bir atak yaptık. Özellikle lisanssız üretimin bugün yüzde 90’ından fazlasını güneş enerjisi santralleri oluşturuyor. Esasında Anadolu’da güneş enerjisinden sıcak su elde etmek için çatılara kurulan güneş kolektörleri oldukça yaygın. Bu kültürün bir sonucu olarak Türkiye’nin bu konuda dünya üçüncüsü olması şaşırtıcı bir sonuç değil. Amacımız bunu bir sonraki aşamaya taşıyarak çatı ve cephe uygulamalarıyla kendi elektriğini üreten bir yatırımcı profili ortaya çıkarmak. Hanelerde otellerde, hastanelerde, kamu kurumlarında, okullarda, tarlalarda, sanayi kuruluşlarında çatıların güneş panelleriyle parlamasını istiyoruz” dedi.

Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücünün 6 bin MW’yi aştığını kaydeden Dönmez, şunları söyledi:

  • “Her yıl yapmayı hedeflediğimiz bin MW’lık YEKA-GES yarışmalarıyla güneşin toplam enerji portföyü içerisindeki payını da artıracağız. Son iki yılda yapılan toplam kurulu güç yatırımlarına baktığımızda güneş bin 547 MW ile ilk sırada geliyor. Bunda özellikle lisanssız üretimdeki üst limitin 5 MW’a çıkarılması, vergiden muaf bir sistemin getirilmesi ve üretilen elektriğin öz tüketiminin fazlasının satılması önemli bir yer tutuyor. Şimdi önümüzde mini YEKA-GES yarışmalarımız olacak. Mini YEKA’larla yerli ve yenilenebilir enerjide yeni bir sayfa açacağız. 36 ilimiz için güneş enerjisine dayalı 10, 15, 20 MW arasında değişen 74 yarışma düzenleyeceğiz. Böylece ülkemizin dört bir yanındaki küçük ve orta ölçekli daha fazla yatırımcının yenilenebilir enerji üretimine dâhil olmasını sağlayacağız.”

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