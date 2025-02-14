HayHay ve Fibabanka iş birliğiyle İç Tesisat Kredisi

Fibabanka İç Tesisat Kredisi, 100.000 TL’ye kadar %2,99 gibi düşük bir faiz oranıyla sunuluyor. Kullanıcılar, esnek ödeme seçenekleri ve kolay başvuru süreci ile ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli finansmana kısa sürede ulaşabiliyor. Yeni Fibabanka’lı olacak müşteriler özelinde hazırlanan kampanya 18 ay vadeye kadar ve ilk 50 kullanım için geçerli.