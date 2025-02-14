Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
HayHay ve Fibabanka iş birliğiyle İç Tesisat Kredisi

HayHay ve Fibabanka iş birliğiyle İç Tesisat Kredisi

20:0714/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
HayHay ile Fibabanka İç Tesisat Kredisi’ni duyurdu.
HayHay ile Fibabanka İç Tesisat Kredisi’ni duyurdu.

Hayhay, finansal çözümlerine bir yenisini daha ekleyerek, Başkentgaz abonelerine özel 100 bin TL'ye kadar yüzde 2,99 faiz oranlı Fibabanka İç Tesisat Kredisi’ni duyurdu. Bu iş birliği sayesinde, Başkentgaz kullanıcıları doğal gaz tesisatlarını yenilemek veya tadilat ettirmek için uygun koşullarda finansman desteği alabiliyor.

Hayhay ve Fibabanka iş birliğiyle geliştirilen bu yenilikçi çözüm, doğal gaz tesisatlarını yenilemek veya tadilat ettirmek isteyen Başkentgaz aboneleri için benzersiz bir fırsat sunuyor.

BAŞKENTGAZ ABONELERİ İÇİN ÖZEL KAMPANYA

Hayhay ve Fibabanka’nın iş birliği ile sunulan bu özel kredi fırsatından faydalanabilmek için kullanıcıların Başkentgaz abonesi olması ve doğal gaz tesisatlarını yenileme ya da tadilat projesi bulunması gerekmekte. Başkentgaz aboneleri, bu kredi ile tesisat yenileme süreçlerini güvenle ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

CAZİP FİNANSMAN ŞARTLARI

Fibabanka İç Tesisat Kredisi, 100.000 TL’ye kadar %2,99 gibi düşük bir faiz oranıyla sunuluyor. Kullanıcılar, esnek ödeme seçenekleri ve kolay başvuru süreci ile ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli finansmana kısa sürede ulaşabiliyor. Yeni Fibabanka’lı olacak müşteriler özelinde hazırlanan kampanya 18 ay vadeye kadar ve ilk 50 kullanım için geçerli.

HAYHAY VE FİBABANKA İŞ BİRLİĞİ

Hayhay ve Fibabanka’nın gerçekleştirdiği bu iş birliği, finansal çözümler sunma vizyonunu bir adım ileriye taşıyor. Fibabanka’nın güvenilir finansman desteği ve Hayhay’ın kullanıcı dostu platformuyla birleşen bu yeni özellik, Başkentgaz abonelerine hem zaman hem de maliyet açısından avantaj sağlıyor.

Hayhay Genel Müdürü Berk Çağlayan, bu iş birliği hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Fibabanka ile gerçekleştirdiğimiz bu kampanya, kullanıcılarımızın tesisat ihtiyaçlarına ekonomik ve erişilebilir bir çözüm sunuyor. Yerel ihtiyaçlara özel bu tür iş birlikleri, Hayhay’ın kullanıcılarına değer katma misyonunun bir parçasıdır.”



#HayHay
#Fibabanka
#Kredi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME 14 ŞUBAT: Mazot gübre desteği Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatacak?