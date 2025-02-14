HayHay ve Fibabanka iş birliğiyle İç Tesisat Kredisi

Hayhay, finansal çözümlerine bir yenisini daha ekleyerek, Başkentgaz abonelerine özel 100 bin TL'ye kadar yüzde 2,99 faiz oranlı Fibabanka İç Tesisat Kredisi’ni duyurdu. Bu iş birliği sayesinde, Başkentgaz kullanıcıları doğal gaz tesisatlarını yenilemek veya tadilat ettirmek için uygun koşullarda finansman desteği alabiliyor.
Hayhay ve Fibabanka iş birliğiyle geliştirilen bu yenilikçi çözüm, doğal gaz tesisatlarını yenilemek veya tadilat ettirmek isteyen Başkentgaz aboneleri için benzersiz bir fırsat sunuyor.
BAŞKENTGAZ ABONELERİ İÇİN ÖZEL KAMPANYA
Hayhay ve Fibabanka’nın iş birliği ile sunulan bu özel kredi fırsatından faydalanabilmek için kullanıcıların Başkentgaz abonesi olması ve doğal gaz tesisatlarını yenileme ya da tadilat projesi bulunması gerekmekte. Başkentgaz aboneleri, bu kredi ile tesisat yenileme süreçlerini güvenle ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirebiliyor.
CAZİP FİNANSMAN ŞARTLARI
HAYHAY VE FİBABANKA İŞ BİRLİĞİ
Hayhay Genel Müdürü Berk Çağlayan, bu iş birliği hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Fibabanka ile gerçekleştirdiğimiz bu kampanya, kullanıcılarımızın tesisat ihtiyaçlarına ekonomik ve erişilebilir bir çözüm sunuyor. Yerel ihtiyaçlara özel bu tür iş birlikleri, Hayhay’ın kullanıcılarına değer katma misyonunun bir parçasıdır.”