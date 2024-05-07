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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığından KDV artışı iddialarına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV oranlarının artırılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek yalanladı. Bakanlık, tebliğ düzenlemesinden hareketle KDV oran artışı yapıldığı, mal ve hizmetler itibarıyla KDV oranlarının belirlendiği listeler arasında kaydırma yapılarak oran artışları yapılacağı yönünde haberlerin yapıldığını belirterek, vatandaşların doğru bilgilendirilmesi açısından söz konusu açıklamanın yapılmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Semih Bozkuş
18:15 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 18:53 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV oranlarının artırılacağına ilişkin iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada söz konusu iddialar yalanlanarak, temel gıda maddelerinin yer aldığı 1 sayılı Listedeki mallar için oranın yüzde 1; yeme-içme, sağlık, eğitim, tekstil, konaklama gibi bazı mal ve hizmetlerin yer aldığı 2 sayılı Listedeki mallar için oran yüzde 10 olduğu vurgulandı.

Yeme içme sektöründe bulunan bazı lokanta ve kafeler ile ilaç dışında çeşitli ürünleri satan eczanelerin, oran farklılığını istismar ettiğinin ve rekabet eşitliğini bozduğunun tespit edilmesi nedeniyle KDV Tebliğ düzenlemesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Bakanlık, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde KDV ile ilgili yaptığımız Tebliğ düzenlemesinden hareketle KDV oran artışı yapıldığı, mal ve hizmetler itibarıyla KDV oranlarının belirlendiği listeler arasında kaydırma yapılarak oran artışları yapılacağı yönünde haberler yapıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

KDV oranları nasıl belirlenmektedir?

KDV Kanununun verdiği yetki çerçevesinde KDV oranları günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Mal ve hizmetler itibarıyla halihazırda 3 farklı oran uygulanmaktadır.

Temel gıda maddelerinin yer aldığı 1 sayılı Listedeki mallar için oran %1'dir.

Yeme-içme, sağlık, eğitim, tekstil, konaklama gibi bazı mal ve hizmetlerin yer aldığı 2 sayılı Listedeki mallar için oran %10'dur.

Bu iki listede yer almayan mal ve hizmetler ise genel oran olan %20 oranına tabiidir.

KDV Tebliğ düzenlemesine neden ihtiyaç duyuldu?

Yeme içme sektöründe bulunan bazı lokanta ve kafeler ile ilaç dışında çeşitli ürünleri satan eczanelerin, oran farklılığını istismar ettiğini ve rekabet eşitliğini bozduğu tespit edildi.

Fiyatları KDV dahil olarak belirlenen ve ilan edilen lokanta veya kafelerde, yeme içme hizmeti karşılığında %10 KDV hesaplaması gerekirken, bu hizmet yerine tıpkı bir market gibi et, su, meyve suyu ve benzeri ürünleri tek tek satmış gibi göstererek %1 oranında KDV hesaplandığı, vatandaştan aldığı %10 oranındaki KDV tutarını fiş veya faturada %1 olarak gösterdikleri görüldü.

"Eczanelerin yüzde 10 KDV'yi Devlete vermediği tespit edildi"

Aynı şekilde KDV oranı %10 olan ilaç ve benzeri tıbbi ürünlerin yanında KDV oranı %1 olan gıda takviyesi içeren ürünleri satan eczanelerin, KDV dahil belirlenmiş fiyatlar üzerinden satış yaptıkları halde tüm satışlarını gıda takviyesi içeren ürün gibi göstermek suretiyle yine vatandaştan aldığı %10 KDV'yi Devlete vermedikleri görüldü.

Bu örneklerin sürekli arttığı dikkate alınarak istismarın önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek maksadıyla konuya açıklık getiren Tebliğ hazırlandı.

Tebliğ ile KDV oranları artırıldı mı?

KDV oranlarını artırma konusunda Cumhurbaşkanı yetkilidir. Tebliğ ile KDV oran artışı yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla Tebliğ ile herhangi bir oran artışı yapılmamıştır. Yeme içme hizmeti sunan işletmeler, gıda maddelerini olduğu gibi satmamakta, bu ürünlerden hazırlanmış bir yemeği veya içeceği hizmet şeklinde müşterilerine sunmaktadır.

Bu hizmetle beraber sunulan tuzun, karabiberin, peçetenin, ıslak mendilin veya ikram edilen çay ya da kahvenin ayrı fiyatlandırması söz konusu değildir. Tüm bunlar yeme içme hizmetinin bir parçasıdır ve bu nedenle hizmet bedeli tüm maliyetler dikkate alınarak belirlenir ve KDV oranı da %10'dur. Müşteriye sundukları menülerde KDV dahil fiyatlar yer alır ve müşterilerinden menüde yer alan tutarın içindeki %10 KDV'yi tahsil ederler.

Düzenledikleri fiş veya faturada doğru KDV oranı belirtildiği takdirde vatandaşın ödediği vergi Hazine'ye intikal eder. Aksi halde ise işletmenin kasasında kalır. Yukarıda da belirtildiği gibi KDV oranlarında suistimalin önüne geçilmesi amacıyla yayınlanan Tebliğ ile;

Yeme içme hizmeti sunan lokanta, kafe, pastane gibi işletmelerin, kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin ederek buralarda sattıkları ürünler için %10 oranında KDV hesaplayacakları hususu açıkça belirtilmiştir."



Lokanta ve kafelerdeki KDV istismarı için yeni adım! GİB'ten yeni açıklama geldi: Hayretle karşılıyoruz KDV artışı söz konusu değil

Bazı lokantaların yüzde 10 yerine yüzde 1, bazı marketlerin yüzde 20 yerine yüzde 1 KDV hesaplattığı tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıdadaki KDV istismarını önlemek için çalışma başlatırken, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan ise beklenen adım geldi. Lokanta, kafe gibi yiyecek ve içecek satışı yapılan işletmelerde uygulanan KDV oranlarında düzenlemeye gidildi. Yapılan değişikliğin KDV artışı şeklinde algılanması üzerine ise Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yeni bir açıklama daha geldi. GİB'ten yapılan duyuruda tebliğin yanlış anlaşıldığına vurgu yapılarak herhangi bir KDV artışının söz konusu olmadığı belirtildi.


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#KDV
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