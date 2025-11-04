Yeni Şafak
Helal belgelere küresel uyum

Mehmet Güney
04:004/11/2025, Salı
G: 3/11/2025, Pazartesi
Helal belgelerinin ülkeler arasında karşılıklı tanınması için uluslararası düzeyde yeni bir yapı kuruluyor.

İslam İş birliği Teşkilatı bünyesinde oluşturulacak Helal Akreditasyon Kurumları İslami Forumu’nun oluşumuna Türkiye de katkı sağlayacak. Türkiye’nin gastronomisine ait yemeklerin uluslararası helal belgesi alınmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Söz konusu forumun kuruluşuna İİT’nin önceki yıl Moritanya’da yapılan toplantısında kararlaştırıldı. Kuruluşun temel mevzuatı Türkiye öncülüğünde hazırlanırken, IFHAB’ın ilk genel kurulu da yine önceki yıl gerçekleştirildi. Bu yapılanma, farklı ülkelerde verilen helal belgelerinin birçok kez ayrı ayrı değerlendirilmesinin önüne geçmeyi hedefliyor.

1,8 MİLYAR İNSANI İLGİLENDİRİYOR

Dünyada helal belgeli pazar 1,8 milyar insanı ilgilendiriyor. Helal belgeli ürünler ile birlikte Türk mutfağındaki yemeklerin, hizmet ve üretim süreçlerinin helal standartlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar da planlanıyor. Özellikle gıda, hizmet, turizm gibi alanlarda ‘helal gastronomi’ markası oluşturulması planlanıyor. Bu lojistik sayede Türkiye’nin ihracat potansiyeli artabilir; helal sertifikalı ürün ve hizmetler birçok İİT üyesi ülkede ayrı belge gerektirmeden kabul görme imkanı sağlanacak.



