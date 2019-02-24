Her ilçeye rapor hazırlıyorlar

Belediye başkan adayları; yerel seçim için son viraja girdi. Şehirlerin ve ilçelerin daha yaşanır olması için kolları sıvayan başkan adayları; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla 81 ilin valisine gönderilen kentsel dönüşüm planlamasına yönelik yönetmeliği de dikkate alarak çalışma yürütüyor.

31 Mart’ta yapılacak yerel yönetim seçimi öncesi dersine iyi çalışmak isteyen adaylar, ilçelerindeki yapı stoğu, stoğun kalitesi ve riskli alan tespitine yönelik raporları şimdiden hazırlatmaya başladı. Konu ile ilgili görüştüğümüz birçok başkan adayı devletin öncelikleri arasında yer alan kentsel dönüşümün gelecek güzel nesiller için kendilerinin de önceliği olduğunu dile getirdi.

VAATLER BUNA GÖRE ŞEKİLLENİYOR

Yönetmelik, belediye başkan adaylarının vaadlerine ve projelerine de ilham verdi. Vaatler arasında geniş yeşil alanlar ve estetik şehir mimarisi öne çıktı. Oy istedikleri seçmene kentsel dönüşüm ve planlamasına yönelik projelerden de bahseden adaylar, böylelikle bakanlığın istediği ‘Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’ne de adım adım yaklaşır oldu. Kentsel Dönüşüm Stratejisi her il ve ilçenin kendine özgü kentsel dönüşüm planlamasını yapmasına olanak veriyor. Bu sayede şehirler, kendine özgü bir dönüşüm anayasasının sahibi olabilecek ve hazırlanan belgeye göre dönüşebilecek.





HARİTALAR HAZIRLANIYOR

Yani iller için kentsel dönüşümle ilgili bir harita hazırlanması da gerekiyor. Adaylar bu konuda da şimdiden çalışmaya başladı. Bu haritalar üst ölçekli planlara, mekansal stratejik plana uygun olacak. Dönüşüm alanları, kentin bir bölümünde değil bütününe yönelik yapılan analizler neticesinde belirlenecek. Dönüşüm alanlarının risk durumu, halkın beklentisi, finansal analizler, konut ve işyeri ihtiyacı ile çevresel etkiler göz önünde bulundurularak öncelik sırasına konulacak.

HEDEF SIFIR RİSK

Bu konuda kaybedecek zaman olmadığı bilinciyle hareket eden adayların ortak söylemi riski sıfıra indirmek. Başkan adaylarının bir diğer ortak görüşü de dönüşüm veya güçlendirmede vatandaşın rızasının en üstte tutulması. Birçok başkan adayı bu konuda oldukça hassas. Kentsel dönüşümün daha önce kötü örneklerinin de olması hassasiyeti artıran önemli bir unsur olarak veriliyor. Adaylar, bu nedenle vatandaşa kentsel dönüşümün evini alıp onu evsiz bırakacak bir zihniyetle yapılmayacağının iyi anlatılması gerektiğini dile getiriyor.

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İNSAN ODAKLI OLMALI

Başkan adaylarının üzerinde önemle durduğu bir diğer konu da insan odaklı dönüşüme imza atılması. Bu konuyu önemsediklerini belirten adaylar doğru yapılmış her işe vatandaşın rıza göstereceğini belirtiyor. Kentsel dönüşümde evlerin yıkılıp ilçelerin yeniden planlanması ve yapılmasının yanı sıra güçlendirme ile de güzel çalışmalara imza atılabileceğine dikkat çekiliyor.

BAKANLIK MEKANSAL PLAN YAPACAK

Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, genelge kapsamında öncelikli olarak, ülke genelinde mekansal plan yapacaklarını söyledi. Bakan Kurum, “Bu planlamayla birlikte de şehrin öncelikli, acil ihtiyacı ne ise örneğin acil ihtiyaç yeşil alansa yeşil alan, altyapıysa altyapı, üst yapıysa üst yapı, kentsel dönüşümse kentsel dönüşüm işlerinden başlamak suretiyle belediye başkanlarımız bu işleri yapacaklar, biz de bakanlık olarak destek vereceğiz. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte her yıl 300 bin konutu dönüştürmek suretiyle 1,5 milyon konutun da dönüşümünü gerçekleştiriyor olacağız” dedi.



