Hijyen herkülü

Fiyatı ve yakıttaki cimriliği ile dikkat çeken KDM AGA 2500'e, Türkiye’nin birçok bölgesinden talep var.

Albayrak Holding’in bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kademe Atık Teknolojileri, 2018 yılına iddialı bir başlangıç yaptı. Yüzde 80 yerlilik oranıyla üretilen yol süpürme aracı KDM AGA 2500 Serisi, modüler yapısı ve ergonomisiyle dikkat çekiyor. 2017’de ilk 6 siparişini teslim eden Kademe Atık Teknolojileri, 2018 yılında 50 araç satarak bu alanda Türkiye’nin en iddialı üreticisi olmak istiyor. Fiyatı ve yakıttaki cimriliği ile dikkat çeken KDM AGA 2500'e, Türkiye’nin birçok bölgesinden talep var.

MİLLİ ÜRETİM İLE CARİ AÇIĞA KATKI

Kademe Atık Teknolojileri Genel Müdürü Kenan Çelik, çarpıcı bilgiler paylaştı. Çelik, bu segment araç pazarında sektörü domine eden bir şirket olacaklarını söyledi. Türkiye pazarından yüzde 25’lik pazar payı alarak başarılarını taçlandırmak istediklerini belirten Genel Müdür Çelik, “Hızlı ilerleyişimiz sürecek” dedi. Türkiye piyasasında Fransız, İngiliz ve Alman araçlarının en çok satılanlar arasında yer aldığını söyleyen Çelik, yerli ürünün piyasaya daha da geniş ölçekli girmesi ile ithalatı durdurarak cari açığa önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

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Kenan Çelik

%30 DAHA UCUZ

KDM AGA 2500 Serisi yol süpürme aracı, çok amaçlı fonksiyonel bir ürün özelliği taşıyor. Ürünün en önemli avantajlarından biri piyasa değerinin rakiplerinin altında olması. Muadillerinin 100 bin avro fiyatla satıldığı piyasada KADEME’ye ait araç yüzde 30 daha ucuz. TÜMOSAN’ın yerli motorunu kullanan aracın en büyük katma değerli yanlarından biri de kabinleri. Milli bir kabine sahip araç Konya’da üretiliyor.

YAKIT CİMRİSİ

Araç, şehir açık alanları, havalimanları, askeri alanlar, büyük siteler, fabrikalar, üniversiteler gibi geniş alanlarda güçlü ve kolay temizlik imkanı sağlıyor. Aracın diğer bir özelliği yerlilik oranı. Bu ürün segmentinde yüzde 80 yerlilik oranını yakalayan ilk araç KDM AGA 2500 Serisi oldu. Milli aracın rakiplerinden farklı ayırt edici özelliklerinden biri yakıt alanında cimri olması. Dizel araç rakiplerine göre daha az yakıt yakıyor.

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HEDEF ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETMEK

Kademe Atık Teknolojileri Genel Müdürü Kenan Çelik, gelecek hedeflerini de açıkladı. Çelik, dizel olan aracın elektriklisini de üretmeyi planladıklarını kaydetti. Bu alanda AR-GE çalışmaları yaptıklarını belirten Çelik, Türkiye’nin en iyi aracını ürettiklerini ifade etti.