EkonomiHijyen herkülü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hijyen herkülü

Yerli üretim yol süpürme aracı KDM AGA 2500, 2018 yılına iddialı pazar hedefi ile girdi. 2017 yılının son aylarında üretimine başlanan ‘Hijyen herkülü’ araçtan, yeni yılda 50 adet üretilmesi hedefleniyor. Fiyatı ve yakıttaki cimriliği ile dikkat çeken KDM AGA 2500'e, Türkiye’nin birçok bölgesinden talep var.

Murat PalavarYeni Şafak
Fiyatı ve yakıttaki cimriliği ile dikkat çeken KDM AGA 2500'e, Türkiye’nin birçok bölgesinden talep var.
Fiyatı ve yakıttaki cimriliği ile dikkat çeken KDM AGA 2500'e, Türkiye’nin birçok bölgesinden talep var.

Albayrak Holding’in bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kademe Atık Teknolojileri, 2018 yılına iddialı bir başlangıç yaptı. Yüzde 80 yerlilik oranıyla üretilen yol süpürme aracı KDM AGA 2500 Serisi, modüler yapısı ve ergonomisiyle dikkat çekiyor. 2017’de ilk 6 siparişini teslim eden Kademe Atık Teknolojileri, 2018 yılında 50 araç satarak bu alanda Türkiye’nin en iddialı üreticisi olmak istiyor. Fiyatı ve yakıttaki cimriliği ile dikkat çeken KDM AGA 2500'e, Türkiye’nin birçok bölgesinden talep var.

MİLLİ ÜRETİM İLE CARİ AÇIĞA KATKI

Kademe Atık Teknolojileri Genel Müdürü Kenan Çelik, çarpıcı bilgiler paylaştı. Çelik, bu segment araç pazarında sektörü domine eden bir şirket olacaklarını söyledi. Türkiye pazarından yüzde 25’lik pazar payı alarak başarılarını taçlandırmak istediklerini belirten Genel Müdür Çelik, “Hızlı ilerleyişimiz sürecek” dedi. Türkiye piyasasında Fransız, İngiliz ve Alman araçlarının en çok satılanlar arasında yer aldığını söyleyen Çelik, yerli ürünün piyasaya daha da geniş ölçekli girmesi ile ithalatı durdurarak cari açığa önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Kenan Çelik

%30 DAHA UCUZ

KDM AGA 2500 Serisi yol süpürme aracı, çok amaçlı fonksiyonel bir ürün özelliği taşıyor. Ürünün en önemli avantajlarından biri piyasa değerinin rakiplerinin altında olması. Muadillerinin 100 bin avro fiyatla satıldığı piyasada KADEME’ye ait araç yüzde 30 daha ucuz. TÜMOSAN’ın yerli motorunu kullanan aracın en büyük katma değerli yanlarından biri de kabinleri. Milli bir kabine sahip araç Konya’da üretiliyor.

YAKIT CİMRİSİ

Araç, şehir açık alanları, havalimanları, askeri alanlar, büyük siteler, fabrikalar, üniversiteler gibi geniş alanlarda güçlü ve kolay temizlik imkanı sağlıyor. Aracın diğer bir özelliği yerlilik oranı. Bu ürün segmentinde yüzde 80 yerlilik oranını yakalayan ilk araç KDM AGA 2500 Serisi oldu. Milli aracın rakiplerinden farklı ayırt edici özelliklerinden biri yakıt alanında cimri olması. Dizel araç rakiplerine göre daha az yakıt yakıyor.

HEDEF ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETMEK

Kademe Atık Teknolojileri Genel Müdürü Kenan Çelik, gelecek hedeflerini de açıkladı. Çelik, dizel olan aracın elektriklisini de üretmeyi planladıklarını kaydetti. Bu alanda AR-GE çalışmaları yaptıklarını belirten Çelik, Türkiye’nin en iyi aracını ürettiklerini ifade etti.

  • KADEME büyüyor
  • 2011 yılında kurulan Kademe Atık Teknolojileri’nin hızlı bir yükselişi var. Kısa zamanda birçok alanda temizlik araç filosunu hizmete katarak üretimde önemli bir açığı kapatan şirket, şimdiye kadar 19 ülkeye ihracat yaptı. Yüzde 866 büyüme gerçekleştiren şirkette 200’e yakın kişi istihdam ediliyor. KADEME temizlik araçları Türkiye’nin saygın kuruluşları envanterine girdi. Yeni çıkacak araçlar için ise İstanbul Büyükşehir, Konya Büyükşehir Belediyesi gibi büyük kurumlarda sıraya girmiş durumda.
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