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Hükümlülere beş dalda meslek eğitimi

Hükümlülere beş dalda meslek eğitimi

Nazife Bardak
04:008/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Yılmaz Tunç, İbrahim Yumaklı.
Yılmaz Tunç, İbrahim Yumaklı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında "İşyurdu Çalışmalarının Desteklenmesi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Orman Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törende protokolü Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç imzaladı. Hükümlü ve tutuklulara tarım, hayvancılık, el sanatları ve iş makineleri operatörlüğü gibi alanlarda mesleki kurslar düzenlenecek. Protokol kapsamında verilecek eğitimlerin yanısıra bitkisel ve hayvansal üretim süreçleriyle ıslah çalışmaları geliştirilecek. Veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu konularında ortak çalışmalar yürütülecek. İki kurumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin karşılıklı olarak temini sağlanacak.

81 İLDE AĞAÇLANDIRMA FAALİYETİMİZ VAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 6 yılda 400 bin hükümlü ve yükümlünün, 81 ilde ağaçlandırma faaliyetlerine katkıda bulunduğunu belirterek, "İşyurtlarında yetiştiriciliği yapılan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimiyle ilgili, hükümlülerimize teknik eğitim desteği sağlayacağız” dedi. Yumaklı, sadece bir protokole imza atmakla kalmayacaklarını, adalet, merhamet, kalkınma ve sürdürülebilirlik ilkelerini bir araya getiren yepyeni bir vizyonun kapılarını aralayacaklarını söyledi.

İŞ BİRLİĞİMİZ GÜÇLENEREK DEVAM EDECEK

Bakanlıklar arasındaki iş birliğinin, duvarların ötesinde yeşerecek umutları, toprağa ekilecek ve emekle filizlenecek yeni başlangıçları simgelediğini dile getiren Yumaklı, hükümlülere, işyurtlarında meslek edindirerek, kendi hayatlarını yeniden inşa fırsatı sağlandığını anlattı. Yumaklı, 2019'da Adalet Bakanlığı ile protokol kapsamında, bu sürece katkı sunduklarını ve sunmaya devam ettiklerini hatırlattı.



#Tarım ve Orman Bakanlığı
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