​İhracatçının yeşil beklentisi büyük

TİM; ilgili bakanlık ve kamu kurumlarının, uluslararası finans kurumlarının Türkiye temsilciliklerinin, bankaların ve akademisyenlerin katılımıyla çevrimiçi olarak Yeşil Dönüşüme Yönelik Finansmana Erişim Toplantısı yaptı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Sürdürülebilirlik Eylem Planı çerçevesinde Yeşil dönüşüm sürecinde güncel durumu tespit etmek, ekosistemin tüm paydaşlarıyla iş birliği geliştirmek ve ihracatçıların yeşil finansman imkânlarından azami ölçüde faydalanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalara hız verdi.

TİM; ilgili bakanlık ve kamu kurumlarının, uluslararası finans kurumlarının Türkiye temsilciliklerinin, bankaların ve akademisyenlerin katılımıyla çevrimiçi olarak Yeşil Dönüşüme Yönelik Finansmana Erişim Toplantısı yaptı. Toplantıya OECD, Dünya Bankası, TÜBİTAK, Dışişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası-EBRD, BDDK, Borsa İstanbul, Türk Eximbank, KOSGEB ile TİM’in 27 farklı sektöründen temsilcilerin katıldı.

YEŞİL DÖNÜŞÜM BAŞLI BAŞINA BİR ZORUNLULUK

Etkinlikte konuşan İsmail Gülle, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirliğin, günümüzde artık bir seçenek olmanın ötesinde, başlı başına bir zorunluluk olduğunu aktardı. Gülle, “Tabir-i caizse herkesin kendi kapısının önünü süpüreceği, süpürmeyenlerin çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı bir döneme girdik. Bu dönem ülkemiz için çeşitli fırsat ve riskleri aynı anda barındırıyor. Konu geniş bir etki alanına sahip. Çünkü sürdürülebilir ekonomiye geçiş, ancak ve ancak topyekun bir çalışma ve iş birliği ile mümkün. İhracatçıların yeşil finansman konusunda beklentisi büyük” dedi.

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UYGULAMA 2026’DA BAŞLAYACAK

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın hedefinin, 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını sıfırlamak olduğunu hatırlatan Gülle, “Bugüne kadar mevcut öğretilerin tersine işleyen bu süreç, ülkemiz ihracatı için de son derece kritik öneme sahip. Çünkü Avrupa Birliği, 2021 yılında ihracatımızın 93 milyar dolarlık bölümünü, yani yüzde 41,3’ünü tek başına gerçekleştirdiğimiz bir pazar. 2026 yılında uygulanmaya başlanacak sınırda karbon düzenlemesi, 2023-2025 yıllarında ihracatçılarımıza herhangi bir yük getirmeyecek” ifadelerini kullandı.

BU DÖNEMİ İYİ DEĞERLENDİRİN

Bu dönemin, ihracatçılar için bir geçiş dönemi olarak planlandığını aktaran Gülle, ihracatçıların emisyon miktarlarını beyan edecekleri bu dönemi iyi değerlendirmesi gerektiğini aktardı. Gülle, şunları kaydetti: “Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, bu dönemi değerlendirmek adına çalışmalarımıza süratle başladık” dedi.

Bu süreçte bankaları yanımızda görmek istiyoruz

Eylem planı kapsamında firmaların hem uluslararası standartlara uygun çalışmaları hem de dijital ürün pasaportu ve izlenebilirlik uygulamalarının yaygınlaştırılması adına teşvik alanlarının oluşturulması gerekliliğinin altını çizen Gülle, “İhracat ailemizin her zaman yanında olan finans sektörümüzün yeşil dönüşüm sürecinde de ihracatçılarımızın yanında olması en büyük beklentimiz. Çünkü bu dönüşümün, yeterli finansman kaynağı sağlanmadan gerçeklemesi mümkün değil. Son dönemde enerji firmaları ve reel sektörde yeşil tahvil ve sukuk uygulamaları gibi kredi dışı finansman araçları ile finansman kanallarının çeşitlendiğini görüyoruz” dedi.

Avrupa Birliği büyük bir kaynak ayırdı

Avrupa Birliği’nin sürece büyük bir finansman kaynağı ayırdığına da dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, “Hükümetimizin yürüttüğü etkin müzakereler sonucunda bu hafta 3,2 milyar avroluk bir kaynağın ülkemize kazandırıldığı müjdesini aldık. Bu rakamlar arttıkça inanıyorum ki tüm sektörlerimizin de dönüşüm süreci hızlanacak” diye konuştu.

EKONOMİ Yeşil üretim için dönüşüme hazırız