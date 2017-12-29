İhracatın göz bebeği

Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Derneği (SERKAP) Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Mutlu, “Türkiye İhracat Katkı Endeksi araştırmasına göre ihracata en yüksek katkının seramik sektöründen olduğunu belirterek, ihracatın göz bebeği seramik sektörüdür” dedi. Hanifi Mutlu, sektör hakkında da bilgi vererek, “Türkiye seramik sanayisi dünyada kaplama malzemelerinde 8’inci, sağlık gereçlerinde 4’üncü en büyük üretici ülke konumunda. Seramik karolarda ve sağlık gereçlerinde dünyanın 4’üncü büyük ihracatçısı olurken, karolarda Avrupa üçüncüsü, sağlık gereçlerinde ise Avrupa’nın en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunda” dedi. Mutlu, vitrifiye üretiminde ise Avrupa liderliğinin devam ettiğini belirtti.

"Üretim hattımızı 2018 için 20 milyon metrekare olarak belirledik"

Yurt dışı pazarın talebini karşılamak adına yeni ebat ve teknoloji yatırımları yaptıklarını ve üretim kapasitesini yüzde 60 oranında arttırdıklarını söyleyen Hanifi Mutlu, "Pazarın Türk seramiğine olan ilgisinin altında temel olarak sevkiyat başarısı ve uygun fiyat yatmaktadır. Ancak bu veriler ürünlerimize olan ilgiyi tam anlamıyla açıklayamaz. Türk seramiğinin bu denli başarılı olmasının altında yatan temel sebep müşterinin talep ettiği kalitede ve ebatta ürünü üretebilme kabiliyetimizdir. Firma olarak 2017 yılında 12 milyon metrekare olan üretim hattımızı talebe cevap verebilmek adına 2018 için 20 milyon metrekare olarak belirledik. Bu üretim ve ihracat başarısı ile cari açığın kapanması için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.