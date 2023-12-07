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Ekonomi

İkinci el araç satışında altı ay ve 6 bin kilometre ile fiyat kısıtlaması altı ay uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik 6 ay, 6 bin kilometre kullanma kısıtı ile liste fiyatı kısıtlamasının süresinin 6 ay süreyle yeniden uzatıldığını açıkladı. 1 Ocak 2024'te sona erecek uygulama 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:56 - 7/12/2023 jeudi
Güncelleme: 09:18 - 7/12/2023 jeudi
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, ikinci el araç piyasasındaki fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla 1 Temmuz 2022'de uygulanmaya başlanan "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesinin süresi uzatıldı.

1 Ocak 2024'te sona erecek uygulama 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek.


Yönetmelikle ayrıca, 15 Temmuz 2023 tarihinde uygulanmaya başlanan ikinci el araçların, sıfır araç fiyatı üzerinde satılamaması kısıtlaması da 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.





#Ticaret bakanlığı
#İkinci el araç
#Otomotiv
#İkinci el araç km kısıtlaması
#İkinci el araç fiyat kısıtlaması
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