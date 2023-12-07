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İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ikinci el araç piyasasındaki fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla 1 Temmuz 2022'de uygulanmaya başlanan "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesinin süresi uzatıldı.
1 Ocak 2024'te sona erecek uygulama 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek.
Yönetmelikle ayrıca, 15 Temmuz 2023 tarihinde uygulanmaya başlanan ikinci el araçların, sıfır araç fiyatı üzerinde satılamaması kısıtlaması da 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.
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