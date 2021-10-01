İkinci el cep telefonunda yüzde 20 indirim kapıda

Ticaret Bakanlığı'nın şu ana kadar 8 firmaya yenileme merkezi olarak yetki verdiği öğrenildi.

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile birlikte ikinci el cep telefonu satışında yeni bir dönemin kapısı aralandı.

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırmak kaydıyla yenileme merkezi ve yetkili satıcılar tarafından "yenilenmiş ürün" garantisi verilerek satışında yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü.

İKİNCİ EL ÜRÜNLER YENİDEN EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Söz konusu düzenlemenin amacı, kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması, israfın ve çevreye verilen zararların azaltılması, anılan ürünlerle ilgili ithalat kalemlerinde düşüş sağlanması, kayıt dışılığın engellenmesi ve tüketicilerin güvenli ve garantili bir şekilde ikinci el alışveriş yapmasının sağlanması olarak belirtildi.

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Yenilenmiş ikinci el cep telefonlarına ise en az 12 ay garanti verilecek.

EN AZ 12 AY GARANTİ VERİLECEK

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) yılın ilk dönemlerinde, kullanılmış cep telefonlarının ekonomiye kazandırılması ve güvenli bir şekilde kullanılması amacıyla; sertifikalandırılması, yenilenmesi ve satışa sunulması için ’İş Yerleri - Cep Telefonu (ikinci el) Yenileme Merkezleri İçin Kurallar’ standardını yayımlamıştı.

Standartla cep telefonu yenileme merkezleri, ikinci el telefon alım satımında, önceki kullanıcıyla illiyet bağını kaldıracak. Cihazların varsa onarılması ve değiştirilmesi gereken bileşenlerinin değiştirilmesiyle sonraki kullanıcıya hazır hale getirilmesini sağlayacak. Yenilenmiş ürünlere ise en az 12 ay garanti verilecek.

SEKİZ FİRMA YETKİ ALDI

Ticaret Bakanlığı'ndan haziran ayında yapılan açıklamada ise kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması için "yenileme merkezi" olarak ilk yetkilerin verildiği belirtilmişti. Bu doğrultuda, şu ana kadar Ticaret Bakanlığı'nın 8 firmaya yenileme merkezi olarak yetki verdiği öğrenildi.

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HEM SATICILARIN HEM DE VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK

Yenilenmiş cep telefonlarının ekonomiye yeniden kazandırılması için atılan adım sektörde de büyük heyecana yol açtı. İkinci el telefon satıcıları alınan karar ile birlikte işlerinin daha da artacağına vurgu yaparken bu kararın özellikle sıfır cep telefonu fiyatlarındaki artış sonrası vatandaşın da yüzünü güldüreceğine ve bu yönde eğilim daha da artabileceğine işaret ediyor.

Ticaret Bakanlığı'nın 8 firmaya yenileme merkezi olarak yetki verdiği öğrenildi.

YÜZDE 20 İNDİRİM KAPIDA

Sertifikalı ikinci el cep telefonu satışında KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmesinin kısa süre içerisinde fiyatlara da yansımasının beklendiğini ifade eden sektör temsilcileri, tüm ikinci el cep telefonlarında fiyatların yüzde 10 ile 20 arasında gerileyeceğini belirtirken, bu indirimlerin iki bin TL'lik telefonda 200 lira şeklinde olduğu düşünülürse bu alıcılar için büyük bir indirim anlamına geleceğine de işaret ediyor.

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