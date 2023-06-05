İlk 3 sırada yerli 5 ayda ithal lider

Türkiye otomotiv pazarında ithal araçların ağırlığı sürüyor. Bu yılın ilk 5 ayında 445 bin 6 adet otomobil ve hafif t icari araç satışı yapılırken modelde yerliler, toplamda ise ithal araçlar liderliğini kaptırmıyor.

EGEA LİDERLİĞİ KİMSEYE VERMİYOR

Yerli üretim Fiat Egea toplam pazarda ilk 5 ay sonuçlarına göre 85 bin 249 adet satışa imza atarken, bunun 59 bin 35 adedi Ege modellerinden oluştu. Egea bu sonuçlarla hem model hem de adet bazında liderliği bırakmadı. Fiat Egea’yı bir başka yerli olan Renault Clio modeli takip etti. Renault toplamda ilk 5 ayda 41 bin 860 adet satışla ikinci sırada yerini aldı. Bu satışların 22 bin adedi Clio oldu. Karsan’ın üstlendiği Megane üretiminin toplam üretimi ve satışı ise

8 bin 608 adet oldu.

İ20 VE BAYON MODELİ HYUNDAİ’Yİ TAŞIDI

Model bazında lisetede üçüncü sırada olan i20’de yerli üretim ve toplam kategoride üçüncü sırada yerini aldı. Hyundai toplamda 22 bin 722 araç satışı yaparken, bunun 10 bin 100 adedi i20, 6 bin 176 adedi ise Bayon modeli oldu.

DUSTER İTHAL MODEL SIRALAMASINDA BİRİNCİ

İthal marka ve model sıralamasında Türkiye pazarında en çok satan araç ise Duster oldu. Dacia’nın Duster modeli ilk 5 ayda 8 bin 662 adet satışa imza attı. Daci’nın toplam satışı da 18 bin 823’e ulaştı. Duster’ın ardından en çok satan ithal marka ise Peugeot 3008 oldu. Aynı dönemde toplam 34 bin 457 adet satışa imza atan Peugeot’nun 8 bin 366 adedini 3008 oluştururken 7 bin 460 adedini ise 2008 modeli oluşturdu. Bu marka ve modelleri 8 bin 15 adetlik satışıyla Opel Corsa ve 7 bin 481 adetlik satışıyla Volkswagen T-Roc izledi.

HAFİF TİCARİ ARAÇTA BAŞA BAŞ REKABET

Bu yılın ilk 5 ayında yapılan toplam 455 bin 6 adetlik satışın 275 bin 395 adedi ithal marka ve model araçlardan oluştu. Toplam satıştan yerlilerin aldığı pay ise 169 bin 611 adet oldu. Yerlilerde satılan araçların kırılımı ise 116 bin 932 otomobil olarak verilere yansırken, 52 bin 679’u ise hafif ticari araçlardan meydana geldi. İthal marka ve modellerde ise satışların 223 bin 105 adedi otomobil, kalan 52 bin 290 adedi ise hafif ticari araçlardan oluştu.







