İlk ihracat İskandinav ülkelerine

Her teslimatı büyük heyecan uyandıran Türkiye’nin Otomobili Togg, Gemlik kampüsünün kapısını ikinci kez gazetecilere açtı. Fabrikada hareketlilik günden güne artarken, kaliteden ödün vermeden yürütülen titiz bir üretim var. Karış karış gezdiğimiz fabrikanın 3 ana bölümü tek vardiya halinde siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Gövde, boyahane ve montaj hattından oluşan raylı sistemlerle bağlı Togg üretim tesisi endüstri 4.0 seviyesinde. 50 bin metrekarelik gövde bölümü ile başlayan üretim bandı, montaj, boyahane ve batarya ile devam ediyor.

Tesiste her 3 dakikada bir araç çıkacak şekilde plan yaptıklarını belirten Karakaş, "Şu an itibarıyla günlük 80 araç çıkarabilecek teknik olgunluğa geldik. Kalite kontrol süreçlerini birden fazla veya yavaşlatarak yapıyoruz. Kaliteden ödün vermek istemiyoruz. Dolayısıyla şu an 40 araç çıkıyorsa örneğin, 2 hafta sonra bu 80’e çıkar ve sonraki dönemlerde de bu bahsettiğimiz 3 dakikada bir çıkacak seviyeye gelecektir" açıklamasını yaptı.