İlk ihracat İskandinav ülkelerine

Her teslimatı büyük heyecan uyandıran Türkiye’nin Otomobili Togg, Gemlik kampüsünün kapısını ikinci kez gazetecilere açtı. Fabrikada hareketlilik günden güne artarken, kaliteden ödün vermeden yürütülen titiz bir üretim var. Karış karış gezdiğimiz fabrikanın 3 ana bölümü tek vardiya halinde siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Gövde, boyahane ve montaj hattından oluşan raylı sistemlerle bağlı Togg üretim tesisi endüstri 4.0 seviyesinde. 50 bin metrekarelik gövde bölümü ile başlayan üretim bandı, montaj, boyahane ve batarya ile devam ediyor.

MÜHENDİSLERİN YÜZDE 17’Sİ KADIN

Togg Gemlik Kampüsü’nde otomotiv gazetecileriyle bir araya gelen CEO Gürcan Karakaş, merak edilen soruları cevapladı. Yeni Şafak’ın da T10X’in uzun yol test sürüşüne katıldığı buluşmada üretimden ihracata kadar birçok alanda yapılan çalışmalar anlatıldı. 50 bin metrekarelik gövde bölümü ile başlayan üretim bandı, montaj, boyahane ve batarya ile devam ediyor. 2 bin 200 çalışanın yüzde 26’sı kadın, yüzde 38’i ise yüksek lisans ve doktoralı. Şirketteki 815 mühendisin yüzde 17’si kadınlardan oluşuyor. Tersine beyin göçüyle gelen 33 çalışanın yanı sıra ABD, İngiltere, Almanya’nın da aralarında bulunduğu 9 farklı ülkeden çalışan var Gemlik’teki fabrikada.

Gürcan Karakaş.

SEDAN 2024 SONUNDA YOLDA

Tesiste 250 robotun görev yaptığını belirten Karakaş, “Türkiye genelinde 5 deneyim merkezi, 8 mobil deneyim merkezi ve 27 servis noktasına sahibiz. Bu yıl sonuna kadar 650 adede yakın şarj istasyonu kuracağız. 100’üncü istasyon Muş’ta. Şu anda 109’uncu istasyondayız. 2026 yılında hücre üretimi hedefimiz var. 2031 yılında ise kapasite artışı yapacağız. Tedarikçilerle birlikte 10 bin kişilik bir ekibimiz var. Togg Sedan 2024 sonu 2025 başında Türkiye’de yola çıkacak. Cross Coupe ise 2025’in ikinci yarısında. İlk ihracatımızı 2024 sonu 2025 başında İskandinav ülkelerine yapacağız” şeklinde konuştu.

GÜNLÜK ÜRETİM 80 ADEDE ÇIKAR

Tesiste her 3 dakikada bir araç çıkacak şekilde plan yaptıklarını belirten Karakaş, "Şu an itibarıyla günlük 80 araç çıkarabilecek teknik olgunluğa geldik. Kalite kontrol süreçlerini birden fazla veya yavaşlatarak yapıyoruz. Kaliteden ödün vermek istemiyoruz. Dolayısıyla şu an 40 araç çıkıyorsa örneğin, 2 hafta sonra bu 80’e çıkar ve sonraki dönemlerde de bu bahsettiğimiz 3 dakikada bir çıkacak seviyeye gelecektir" açıklamasını yaptı.

İTALYA İDDİASINI ESPRİ ZANNETTİK

"Togg T10X'lerin İtalya'dan getirildiği ve Türkiye'de üretilmediği" yönündeki iddialara da değinen Karakaş, şunları söyledi: "Bu iddiaları biz de okuyoruz. Başlangıçta ilk olarak biz bunu bir espri olarak algıladık. Öbür taraftan bunların arkası gelmeye başlayınca bir anlam da veremedik. Bunun çalışanlara karşı yapılan bir saygısızlık olarak düşünüyorum. Buna, böyle bir hayal ürününe niye ihtiyaç duyuluyor onu da anlamış değilim.”

FİYATLARI PAZAR BELİRLER

Karakaş, T10X fiyatlarıyla ilgili bir değişiklik olup olmayacağına dair ise, "Fiyatlarda bir değişiklik yok. Şu an için bir ihtiyaç görmedik. Bu şu anlama gelmiyor. Fiyatımız yıl sonuna kadar sabit diye bir şey yok yani. Böyle bir böyle bir dünya yok zaten. Fiyatı pazar belirliyor. O günün koşulları maliyet artışı hesaplanır ve buna göre liste yayınlanır" diye konuştu

Togg özellikleriyle lüks yarışa hazır

Yeni Şafak Gazetesi olarak katıldığımız sürüş organizasyonunda T10X’in tek ve çift motorlu seçeneklerinin ikisini de kullandım. Kapadokya rengi olan tek motorlu T10X’in iç döşeme rengi beyaz ve çok ferahtı. Biner binmez sizi karşılayan boydan boya ekran ve vites kolları etkileyici. Togg’a özel bir müzikle çalışan elektrikli aracın park halindeyken kaputunun altından da piyano sesine benzer bir ses verilmiş.

MOTOR DEĞİL MÜZİK SESİ VAR

Sessiz olan elektrikli araçların suni seslerle fark edilebilir olmasına sanatsal bir dokunuşla Togg’a özel bir müzik elde edilmiş. Daha sonrasında Gemlik’ten sahil boyunca Bursa’ya uzanan kıvrımlı yollarda sürüşümüz başladı. 0-100 km/sa 7,2 saniyede çıkan Togg’un güç pedalına yüklenmemle ivmelenmesi bir oldu. Tek motorlu uzun menzilli seçeneğin şehir içinden şehir dışına kadar birçok alanda fazlasıyla yeteceğini söyleyebilirim. Eksik noktalardan birisi ise henüz çalışmaları devam eden ekrandaki uygulama geçişlerinin aksaması.

T10X KONFOR SUNUYOR

Daha seri hale getirilmeye çalışılan uygulama geçişleri yapılacak güncelleme ile çözülebilecek küçük bir engel olarak karşımıza çıktı. Boyutları itibariyle yerden bir hayli yüksek olan Togg T10X, bataryanın ve ağırlığının dengeli dağılımıyla yola oturuyor. Keskin virajlara 60 kilometre hızla girme rağmen hiçbir kayma yapmayan Türkiye’nin gururu otomobil, ferah iç mekan ve şık detaylarıyla kaliteyi baştan sona hissettiriyor. Mudanya ilçesinden geçerken Togg’u gören halk gururla milli aracı izlerken, fırsat bulanlar video çekmeye çalıştı. Togg’u gören her yaştan vatandaşın yüzü gülüyor ve heyecanlanıyor. Trafik esnasında selamlaştığımız herkesin favori rengi bile var. Kullandığımız Kapadokya rengini görenler şık bulurken ağırlıkta Anadolu Kırmızısı tercih ediliyor. Çift motorlu seçenek ise adeta asfaltı kazıyor. 0’dan 100 kilometre hıza saniyeler içinde ulaştığımız Gemlik rengi, cam tavanlı güçlü versiyon 4,8 saniyede bu aşamayı tamamlıyor. Bakanların da kullandığı güçlü versiyon ve diğer tüm Togg’lar 185 kilometre hızla sınırlandırılmış durumda. Öte yandan blokzincir teknolojisi kullanılan Togg’larda yazılımsal değişiklikle bu hız limiti yükseltilemiyor.







