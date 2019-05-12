İnşaat sektörü ülkenin gururu

Ülkemizin gayrimenkul sektörünün, yerli ve yabancı yatırımcılar için güvenli bir pazar olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, inşaat sektörünün ülkenin gururu olduğunu söyledi.

Konya Teknik Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Kurum, “Türk müteahhitlerinin üstlendiği proje büyüklüğü 10,6 milyar dolar seviyelerine ulaştı. 30 ülkedeki 96 proje Türk firmaları tarafından yapılıyor. Müteahhitlik firmalarımızca 1972’den 2018 Haziran ayına kadar 120 ülkede üstlenilen 9 bin 375 projenin toplam bedeli 367 milyar dolara ulaşmış durumda. 440 bin müteahhitimiz Türkiye’nin her yerinde ve dünyanın birçok noktasında iş yapıyor” şeklinde konuştu.

2 MİLYON İSTİHDAM

İnşaat ve bağlı sektörlerin, Türkiye’de yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağladığına da vurgu yapan Bakan Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yani inşaat sektörümüz ahşap, demir, mermer, çelik, aydınlatma gibi 250 ayrı sektörü besliyor. Ülkemizin gayrimenkul sektörü, yerli yatırımcılara olduğu kadar yabancı yatırımcılar için de güvenli bir pazar. Bunu da vatandaşlık edinebilmenin şartlarını biraz daha kolaylaştırarak süreci hızlandırmaya gayret gösteriyoruz ki yurt dışından ülkemize gelerek yatırım yapmak isteyen birçok yabancı ülke vatandaşı da var.”

BİN 353 KONUT İÇİN KURA

Selçuklu Ardıçlı Mahallesi Sosyal Konut Projesi Kura Çekimi’ne de katılan Kurum, “TOKİ Başkanlığımızca toplam 2 bin 974 konut inşa edeceğimiz alanda, bin 353 konutumuzun kurasını çekiyoruz. Konutlarımızın yüzde 40’ını şehit ailelerine, engellilere ve emeklilere ayırdık. Konutların tamamı zemin artı 3 kat olacak ve yatay mimari esas alınacak. Eski Konya stadının bulunduğu yere yani 104 bin metrekarelik alana Millet Bahçesi inşa edeceğiz. Ayrıca Alaaddin Tepesi’nin etrafında bulunan tüm binaların cephelerini ve tabelalarını iyileştirmek suretiyle tarihi dokuya uygun olarak yapacağız” dedi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut da Konya’nın 5 ilçesinde Millet Bahçesi yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

DÖNÜŞÜMDE YENİ DÜZENLEME

Kentsel dönüşümde ortaya çıkan bazı sorunlara karşı hem vatandaşın hem de müteahhitin hakkını korumak istediklerini ifade eden Bakan Kurum, bu konuda bazı düzenlemelere gittiklerini söyledi.

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Kurum, “Kentsel dönüşüm terörle mücadele kadar önemli. 81 ilimize genelgemizi gönderdik. Genelgede ilan ettiğimiz 3 aylık süre 19 Mayıs’ta doluyor. Bunun için de belediyelerimizden acil ve öncelikli dönüşmesi gereken binaların tespitini bir an evvel yapmalarını ve bakanlığımıza göndermelerini istiyoruz. Buradan gelecek veriler çok çok önemli. 5 yıllık acil önlem planı hazırlıyoruz” bilgisini verdi. Kurum, şehirlerin geleceğini planlarken genç inşaat mühendislerine ihtiyaç duyduklarını da aktardı.

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