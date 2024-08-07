Instagram lobisi devrede

Keyfi ve taraflı uygulamaları nedeniyle Instagram'a erişim engeli getirilmesi sonrasında, rant lobisi devreye girdi. Son birkaç gündür farklı çevreler, Instagram üzerinden yapılan satışları bahane ederek, olası ekonomik kayıpları öne sürüyor. Sosyal medyadan tanıtım amaçlı satışların, e-ticaret kapsamında değerlendirilmediği bilinmesine rağmen, kullanıcıların internet bağımlılığının farkında olanlar bu kozu kullanıyor. Instagram’a erişim yasağı getirilmesinin nedenlerini ve dünyadaki benzer uygulamaları anlamadan paylaşım yapan bazı çevreler, baskı oluşturmak için şirketlerin veya vatandaşların ekonomik kayıp yaşadıklarını iddia ediyor.





E-TİCARETİN KAPSAMINDA DEĞİL

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçtiğimiz günkü açıklamasında söz konusu spekülatif paylaşımlara cevap niteliğinde bir değerlendirme yaptı. Bakan Bolat, Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarından gerçekleştirilen alım satımların, telefon numarasından veya WhatsApp uygulamasından iletişime geçilerek gerçekleştirildiğine dikkati çekti. Bolat, "Bu nedenle sosyal medyadaki tanıtımlar üzerine, doğrudan iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen satışlar, elektronik ticaret olarak nitelendirilmiyor ve ilgili kanun kapsamında yer almıyor" bilgisini verdi.





SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞIMIZI BASKI İÇİN KULLANIYOR

Geçtiğimiz günlerde farklı çevreler, Influencer kazançlarını da dahil ettikleri hesaplamalarında günlük 1,9 milyar liralık bir e-ticaret hacminin etkilenebileceği bilgilerini paylaştı. Gemius Türkiye verilerine göre Instagram, kullanıcı sayısı bakımından ülkenin 4'üncü en büyük platformu durumunda ve ülkemize 57 milyon kayıtlı hesap bulunuyor. Dünya çapında, 12,8 milyardan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip bu uygulamayı günde 500 milyon kişi kullanıyor. Platform küresel çaptaki bu gücünün farkında olan şirket, özelikle kendi ülkesi ve şirketinin çıkarlarına hizmet eden keyfi kararlar alabiliyor. Instagram gibi global firmalar, birçok ülkede hakim durumu kötüye kullandıkları gerekçesiyle ceza alıyor.

Bu kurumlar, işlerine geldikçe hem kullanıcı sayısı hem de bireylerin sosyal medya bağımlılığını kullanarak siyasi ve ekonomik baskı oluşturabiliyor. Öte yandan, Instagram üzerinden gelir sağlayanlar sıklıkla kayıt dışı kazançlarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda da görüldüğü üzere sosyal medya fenomenlerinin gelir ve vergi ilişkileri incelenmiş hatta kara para aklama faaliyetleri sıklıkla tartışılmıştı.





ASIL DERT RANTI KORUMAK

Öte yandan işletmeler, Instagram'a ilan verebiliyor. Bu reklam gelirlerinden Instagram da kayba uğrayacak. Gemius Audience verilerine göre, platformu günde 50,6 milyon kullanıcı ziyaret ediyor. Sosyal medyadaki reklamların yüzde 30'u Instagram'da yayınlanıyor. Yayın engeline yönelik eleştirilerde ekonomik kaygıları öne çıkaranların bazılarının kendi rantlarının peşinde olduklarına da dikkat çekiliyor.



